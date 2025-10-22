قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العدل الدولية تقضي بإلزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين
سياسات ترامب ضد طاقة الرياح البحرية تضرب صناعة بناء السفن والموانئ الأمريكية
بحضور وزراء وكبار الكتاب والسياسيين.. انطلاق احتفالية مئوية مجلة روزاليوسف| صور
الجارديان: شخصيات يهودية من أنحاء العالم تدعو العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل
موسى: الجالية المصرية صنعت ملحمة وطنية خلال استقبال الرئيس السيسي في بلجيكا
ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في مصر.. آخر تحديث
وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم
سر الـ2.5 جنيه.. رئيس الوزراء يكشف حجم الدعم في كل لتر سولار
دعما لوالده.. محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه هذا الموعد
مفتي الجمهورية يشارك في مراسم رؤية هلال جمادى الأول بولاية لابوان الماليزية
حدث ثقافي عالمي.. وزير الخارجية: العالم على موعد مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير|فيديو
تحريات في اتهام أب لإدارة مدرسة بمدينة نصر بالتسبب في إصابة ابنته بغيبوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد

الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر
الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر
ولاء عبد الكريم

أعلن الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر عن تشكيل مجلس إدارته الجديد الذي سيقود أعمال الميثاق خلال السنوات الأربع القادمة، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ الاستدامة والحوكمة والمسؤولية المؤسسية في السوق المصري. 

ويعمل الميثاق على مواءمة جهود القطاع الخاص مع رؤية مصر 2030 من خلال مبادرات وبرامج عملية تسهم في تحويل الالتزامات إلى خطوات واقعية.

ويضم مجلس الإدارة نخبة من القيادات والخبرات في مجالات الأعمال والتنمية والاستدامة، برئاسة أيمن إسماعيل، ويتولى منصب الأمين العام كريم الصفتي، وتشغل عبير لهيطة منصب أمين الصندوق، إلى جانب عضوية كل من أحمد شلبي، أماني عرفة، محمد طارق الجمال، نهال بريك، فاطمة الجولي، وسيف الباتنوني. ويُجسّد هذا التشكيل تنوعًا في الخبرات ما بين الاستثمار والتمويل والصناعة والاتصال المؤسسي، بما يعزز قدرة الميثاق على دعم القطاع الخاص في التحول نحو ممارسات أعمال أكثر استدامة وتنافسية.

وأكدت ولاء الحسيني، الرئيس التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، أن تشكيل المجلس الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة الميثاق نحو توسيع نطاق تأثيره محليًا وإقليميًا، مشيرة إلى أن المجلس يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والخبرة التنفيذية، بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل لتحقيق أجندة الاستدامة الوطنية والدولية خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة تظل الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن جانبه، قال أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر:

"سعيد بإعادة انتخابي رئيسًا لمجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر. هذه الثقة تمثل لي مسؤولية كبيرة ودافعًا قويًا لمواصلة ما بدأناه في السنوات الماضية، حيث حققنا إنجازات ملموسة، واليوم نبدأ مرحلة جديدة من البناء والتطوير نطمح من خلالها إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الكفاءة والشفافية، ودعم استراتيجيات النمو المستدام بما ينعكس إيجابًا على شركائنا وأصحاب المصلحة كافة".

ويؤكد هذا التشكيل على التزام الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر بمواصلة دوره كمحرك رئيسي لتعزيز مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في مصر، ضمن إطار المبادرة الأممية الأكبر على مستوى العالم، عبر التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني لدعم الشركات في مواءمة استراتيجياتها مع أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر شمولًا وعدلًا واستدامة للأجيال القادمة. 

الميثاق العالمي للأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الاستدامة الحوكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

مطار العريش

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح الفلسطينيين بغزة

وزير السياحة

وزير السياحة يستعرض جهود مصر لتأهيل الكوادر السياحية وتطوير المقاصد الأثرية

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير السياحة الأنجولي

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد