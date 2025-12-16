قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إنجاز صناعي جديد.. الإنتاج الحربي تبدأ تصنيع الطلمبات الغاطسة محليًا

المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي،
المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي،
أحمد بدوي

رحب المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالحضور في افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية "مصنع 270 الحربي" التابعة للوزارة، اليوم.

وأكد أن ما نشهده اليوم داخل شركة قها للصناعات الكيماوية،  أحد الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، يمثل إنجازًا صناعيًا جديدًا يُضاف إلى سجل النجاحات الوطنية، والمتمثل في بدء إنتاج الطلمبات الغاطسة بقدرات مختلفة.

مشروعات «حياة كريمة»

وأوضح الوزير أن هذه الطلمبات تُعد العمود الفقري لمحطات الرفع والمعالجة لمياه الصرف الصحي، وتسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تمثل تجربة تنموية مصرية رائدة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتقدم المهندس محمد صلاح الدين بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المتواصل وغير المحدود لوزارة الإنتاج الحربي.

كما أشاد بالمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لكافة ملفات عمل الوزارة، بما يعزز الدور الوطني لشركات الإنتاج الحربي في مختلف المجالات التصنيعية، ويدفع نحو تحقيق المزيد من الطفرات النوعية في الصناعة الوطنية.

إنتاج الطلمبات الغاطسة 

وأشار الوزير إلى أن إنتاج الطلمبات الغاطسة يأتي في إطار الدور الوطني لوزارة الإنتاج الحربي باعتبارها أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، فإلى جانب دورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة ووزارة الداخلية، يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية متنوعة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

توطين صناعة الطلمبات

وأكد أن توطين صناعة الطلمبات الغاطسة محليًا يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى أن المصنع الذي تم افتتاحه اليوم يمثل خطوة مهمة في مسار إحلال الواردات وتوفير العملة الأجنبية.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن سعادته ببدء الإنتاج الفعلي للمصنع، ونجاحه في توريد عدد من الطلمبات الغاطسة لبعض الجهات بالدولة، من بينها محافظة مطروح.

وشدد على أن ما تحقق داخل المصنع هو نموذج للتكامل بين الرؤى والاستثمار الأمثل للموارد والإمكانات، والتوظيف السليم للجهود البشرية والفنية.

كما نوه إلى توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع لإنتاج المحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة «ستارك» السويسرية، بهدف رفع نسبة المكون المحلي للطلمبة الغاطسة إلى 90%.

وفي ختام كلمته، هنأ الوزير العاملين على هذا الإنجاز، مثمنًا جهودهم المخلصة، مؤكدًا أن أبناء الإنتاج الحربي ماضون بكل قوة وعزيمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من النجاحات التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي وتخدم الوطن والمواطن.

