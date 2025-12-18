بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

اثار خبر وفاة الفنانة نفين مندور حالة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تسأل المتابعين حول وجود شبه جنائية في وفاتها

كشفت أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تفاصيل جديدة حول ملابسات وفاتها داخل شقتها السكنية بمنطقة العصافرة شرقي الإسكندرية، وذلك عقب اندلاع حريق مفاجئ أسفر عن وفاتها، مؤكدة عدم صحة ما تردد من شائعات بشأن وجود خلافات أسرية أو شبهة جنائية وراء الواقعة.

وأكدت الأسرة أن الفنانة الراحلة كانت تمر بظروف صحية دقيقة خلال الفترة الأخيرة

