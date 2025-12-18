قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ممثل الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث: الشراكات والإعلام ركيزتان لنجاح الإنذار المبكر عربيًا
ذكرى رحيل «ميكي ماووس» رائد الصحافة الساخرة والفن في مصر
أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 | فيديو
أسعار الدولار والعُملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس.. فيديو
في ذكرى رحيل جمال إسماعيل.. عندما يتحدث الأداء بصوت الصدق
أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟
رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيل جمال إسماعيل.. عندما يتحدث الأداء بصوت الصدق

جمال إسماعيل
جمال إسماعيل
أ ش أ

في مثل هذا اليوم من عام 2013، ودع الوسط الفني الفنان جمال إسماعيل، أحد الوجوه الهادئة التي صنعت حضورها بالإخلاص والعمل الجاد، ونجح في ترك بصمة مميزة في تاريخ الفن ،ورغم أن أدواره غالبا ما ابتعدت عن البطولة المطلقة، فإن حضوره ظل قويا وراسخا في وجدان الجمهور.


ولد جمال الدين إسماعيل حسن في 20 فبراير عام 1933 بمحافظة الشرقية، ونشأ في أسرة فنية عريقة؛ فوالده الموسيقي إسماعيل أفندي، وشقيقه الأكبر الموسيقار الكبير علي إسماعيل ، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الموسيقى التصويرية المصرية، إذ نشأ محاطا بالموسيقى والإبداع، ما أسهم في تشكيل ميوله الفنية منذ الصغر.


وعلى الرغم من شغفه المبكر، لم يكن الطريق ممهدا أمامه ، إذ واجه معارضة أسرية، خاصة من والدته، ما دفعه إلى الالتحاق بكلية الآداب قسم التاريخ جامعة عين شمس احتراما لرغبة الأسرة، وحصل على الليسانس عام 1957، ، وفي الوقت ذاته نال بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1956، بعدما شجعه الفنان زكي طليمات على الالتحاق بالمعهد عقب مشاهدته له في عرض مسرحي أثناء دراسته الثانوية.


بدأ إسماعيل مشواره الفني بالالتحاق بالفرق النموذجية بالمسرح الشعبي التابع لمصلحة الفنون، ثم عين مفتشا للمسرح بمحافظة الإسكندرية عام 1958، حيث أشرف على عروض الفرق المدرسية والجامعية، وأخرج حفلات الشركات، كما ساهم في تكوين فرق فنية بعدة محافظات.


تزوج بالإسكندرية، وعاش هناك فترة من حياته، ومع انطلاق التليفزيون المصري عام 1960،قرر الانتقال إلى القاهرة، ولم يكن القرار سهلا، خاصة بعد رفض طلب نقله، ما اضطره إلى تقديم استقالته ، والمغامرة بمستقبله المهني من أجل الفن، في خطوة عكست إيمانه العميق برسالته الفنية.


وبعد انتقاله إلى القاهرة، واجه جمال إسماعيل العديد من الصعوبات ، لكنه نجح في الانضمام إلى فرقة التليفزيون بعد اجتيازه عدة اختبارات، ليبدأ مرحلة جديدة من مسيرته إلى جانب جيل مميز من الفنانين مثل أبو بكر عزت، عزت العلايلي، رشوان توفيق، وإبراهيم سعفان ، وشارك في مسرحية "شيء في صدري" ، ثم توالت أعماله المسرحية التي تنوعت بين التراجيديا والكوميديا، ومن أبرزها : "المفتش العام" عام 1961 ، "الطرطور" 1966 ، "سيدتي الجميلة" 1969 ، "اديني عقلك" 1973 ، "ربع دستة أشرار" 1979 ، "سحلب" 1991، "ورد الجناين" 2011.


ويعد دوره في مسرحية " سيدتي الجميلة " بشخصية «حسب الله بعضشي» من أبرز أدواره على خشبة المسرح ، حيث جمع بين التمثيل والغناء والاستعراض، وقدم شخصية لا تزال عالقة في ذاكرة المسرح المصري.


ورغم محدودية أدوار البطولة في السينما ، استطاع جمال إسماعيل أن يترك بصمة واضحة منذ ظهوره الأول بمشهد صامت في فيلم "حبيب الروح" عام 1951، ثم شارك في عدد من الأفلام، منها: فيلم "العقلاء الثلاثة" عام 1965 ، "مجرم تحت الاختبار" 1969 ، "مدرسة المراهقين" 1973 ، "قضية عم أحمد" 1985، "الرجل الذي عاش" 1997 ، "طباخ الريس" 2008 ، "توم وجيمي" 2013 . كما كان له حضور لافت في مسلسلات الأطفال التي أجادها بفضل صوته المميز وأدائه القريب من وجدان الصغار.


أما الدراما التليفزيونية، فمثلت المساحة الأوسع لتألقه ، إذ شارك في عشرات الأعمال التي تنوّعت بين الاجتماعي والتاريخي والديني ، من بينها "عذراء مكة" 1961 ، "ليالي الحلمية" 1987 ، "بين القصرين" 1987، "شموع لا تنطفىء" 1991 ، "حتى لا يغيب القمر" 1994 ، "الضوء الشارد" 1998 ، "ام كلثوم" 1999، "قضية رأي عام" 2007، "سلسال الدم" 2013، "مكان في القصر" 2014، ليصل رصيده الفني إلى أكثر من 490 عملا ما بين المسرح والسينما والدراما.


تميز الراحل بقدرته على تجسيد أدوار الأب والجد والمعلم، كما أتقن أدوار الخير والشر دون مبالغة، معتمدا على البساطة والصدق ،و لم يكن يسعى للبطولة، بل كان يختار أدواره بعناية، مؤمنا بأن القيمة الحقيقية للفنان تكمن في جودة الأداء لا في مساحة الظهور.


وفي فجر يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013، رحل الفنان جمال إسماعيل عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع استمر ستة أشهر مع مرض القلب، ولم يتمكن من استكمال مشاهده الأخيرة في مسلسل "مكان في القصر"، الذي أهداه صناع العمل لروحه تقديرا لمسيرته.

 وأوصى بأن يدفن في مقابر عائلة والدته بالقرب من مقام السيدة نفيسة، لما كان يحمله من حب خاص لآل البيت، ليرحل بهدوء يشبه مسيرته، تاركا خلفه إرثا فنيا غنيا يؤكد أن الفن الحقيقي لا يحتاج إلى صخب، وأن الممثل الصادق قادر على أن يعيش طويلا في ذاكرة جمهوره، مهما كانت مساحة الدور.

الفنان جمال إسماعيل الوجوه الهادئة ودع الوسط الفني ترك بصمة مميزة في تاريخ الفن البطولة المطلقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

في يناير 2026.. الحكومة تصرف 1500 منحة لهذه الفئات

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

ChatGPT

تسريب ضخم لمحادثات ChatGPT.. بيع محادثات 8 ملايين مستخدم لمزودي البيانات

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سيد عبدالحفيظ

صدى البلد يكشف خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في ميركاتو الشتاء

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

المغرب

موعد مباراة نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب ومشوار المنتخبين

محمد صلاح

طاهر أبو زيد: ودية نيجيريا بروفة ناجحة ومحمد صلاح في اختبار شخصي

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد