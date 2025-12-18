قدم الشيف ثريا الألفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي.

طريقة الفول المدمس

2 كوب فول مدمس جاهز

2 ملعقة زيت نباتي

2 فص ثوم مفروم

1 ثمرة طماطم كبيرة مفرومة

عصير 1 ليمونة

½ ملعقة صغيرة كمون

رشة شطة (حسب الرغبة)

ملح حسب الذوق

طريقة التحضير لعمل الفول المدمس:

في طاسة على نار متوسطة، يُسخن الزيت ويضاف الثوم المفروم ويشوح حتى يصبح لونه ذهبيًا.

تضاف الطماطم المفرومة مع الملح والكمون والشطة، وتقلب حتى تتكاثف الصلصة.

يضاف الفول المدمس مع نصف كوب ماء، ويقلب جيدًا حتى يمتزج مع الصلصة.

يترك المزيج على النار لعدة دقائق حتى يتشرب النكهات.

يضاف عصير الليمون والخل ويقلب جيدًا قبل التقديم مباشرة.

يقدم الفول الإسكندراني ساخنًا مع العيش البلدي والمخلل أو البصل الأخضر.