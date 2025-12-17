احترس .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الدماغ

تعد أورام الدماغ من المشكلات الصحية التي تهدد حياة الإنسان إذا لم يتم اكتشافها في المراحل المبكرة وعلاجها بشكل صحيح.

أعراض أورام الدماغ

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تشمل المؤشرات والأعراض العامة الناتجة عن أورام الدماغ ما يلي:

صداع أو ضغط في الرأس ويكون أشد في الصباح.

نوبات صداع يتكرر حدوثها كثيرًا وتبدو أكثر شدة.

نوبات صداع توصَف أحيانًا بأنها شبيهة بالصداع الناتج عن التوتر أو الصداع النصفي.

الغثيان أو القيء.

مشكلات في العين، مثل تشوش الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية الجانبية.

فقدان الإحساس أو الحركة في إحدى الذراعين أو إحدى الساقين.

صعوبة الاتزان.

مشكلات النطق.

الشعور بالتعب الشديد.

الشعور بالتشوش في ممارسة الأمور اليومية.

مشكلات في الذاكرة.

مواجهة صعوبة في اتباع الأوامر البسيطة.

تغيرات في الشخصية أو السلوك.

نوبات الصرع، خاصة إذا لم تكن هناك سيرة مرضية للإصابة بنوبات الصرع.

مشكلات في السمع.

الدوخة أو الدوار.

الشعور بالجوع الشديد وزيادة الوزن.