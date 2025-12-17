كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة

قال الإعلامي أحمد موسى إن القطار الكهربائي يشهد كثافات عالية من الركاب، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين باتوا يتركون سياراتهم داخل الجراجات، ويستقلون القطار الكهربائي للوصول إلى محطة مترو عدلي منصور لقضاء احتياجاتهم ثم العودة مرة أخرى.



وأشار خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن الطرق تعاني من ضغط مروري كبير، ما يستدعي التوسع في وسائل النقل الجماعي لتخفيف هذا الضغط.





ولفت إلى أن القطار الكهربائي يُعد وسيلة نقل صديقة للبيئة، منوها بأن الأتوبيس الترددي واجه في بدايات تشغيله شائعات مماثلة، قبل أن يثبت نجاحه.

وأكد أن محطات الأتوبيس الترددي تشهد أيضًا إقبالًا وضغطًا من المواطنين، مشددًا على أن الدولة تنفذ منظومة متكاملة من مشروعات النقل الصديقة للبيئة، مُوجّهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، على الجهود المبذولة في تطوير قطاع النقل.