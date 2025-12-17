أحمد موسى: رئيس الوزراء يتفقد مشروعا قوميا لتوطين صناعة الطلمبات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزير النقل ووزير الإنتاج الحربي، تفقدوا مشروعًا ضخمًا لتصنيع «الطلمبات».





وأشار خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن أهمية هذا المشروع يدركها جيدًا أبناء القرى والمناطق الزراعية لما تمثله الطلمبات من عنصر أساسي في حياتهم اليومية.

ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الحيوية والاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه شهد افتتاح مصنع الطلمبات الغاطسة في محافظة القليوبية لافتا ان هذه الطلمبات نحتاجها في رفع المياه لمعالجتها مشيرا أن الدولة كانت تستورد هذه الطلمبات بملايين الدولارات مؤكدا أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تنتج هذه الطلمبات في مصر .

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي أن هذا المصنع سوف يدخل منتجه في مشروعات حياة كريمة في جميع المحافظات لافتا أننا لدينا إمكانية بالإسراع قي خطى مشروعات حياة كريمة.