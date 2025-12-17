ديبورتيفا ليونيسا يفجر مفاجأة ويقصي ليفانتي من كأس ملك إسبانيا

فجّر فريق ديبورتيفا ليونيسا مفاجأة مدوية في الدور الثالث من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما أطاح بضيفه ليفانتي بالفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بلدية ريينو دي ليون، تحت إدارة الحكم الدولي خيسوس جيل مانزانو.

ودخل ديبورتيفا ليونيسا اللقاء بثقة كبيرة رغم الفوارق النظرية بين الفريقين، ونجح في ترجمة بدايته القوية إلى هدف مبكر حمل توقيع رافا تريساكو في الدقيقة 12، مستغلًا ارتباك دفاع ليفانتي، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية منذ الدقائق الأولى.

وعقب الهدف، كثّف ليفانتي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، من ضغطه الهجومي بحثًا عن تعديل النتيجة، وخلق عدة محاولات خطيرة، إلا أن التسرع وسوء اللمسة الأخيرة حرماه من الوصول للشباك، فضلًا عن تدخل القائم الذي تصدى لتسديدة قوية من إيفان روميرو، كانت الأخطر خلال اللقاء.

ونجح ديبورتيفا ليونيسا في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم بطاقة التأهل ويؤكد من جديد أن بطولة كأس الملك لا تعترف بالأسماء أو الفوارق بين الدرجات، مقدّمًا واحدة من أبرز مفاجآت الموسم ومجددًا التحذير من الاستهانة بفرق الدرجتين الثانية والثالثة في المسابقة.