البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
والدة ضحية غدر أصدقائه بالغربية تبكي على الهواء: قتلوه عشان 50 ألف جنيه.. قلبي بيتقطع عليه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ديبورتيفا ليونيسا يفجر مفاجأة ويقصي ليفانتي من كأس ملك إسبانيا

ليفانتي
ليفانتي
حمزة شعيب

فجّر فريق ديبورتيفا ليونيسا مفاجأة مدوية في الدور الثالث من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما أطاح بضيفه ليفانتي بالفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب بلدية ريينو دي ليون، تحت إدارة الحكم الدولي خيسوس جيل مانزانو.

ودخل ديبورتيفا ليونيسا اللقاء بثقة كبيرة رغم الفوارق النظرية بين الفريقين، ونجح في ترجمة بدايته القوية إلى هدف مبكر حمل توقيع رافا تريساكو في الدقيقة 12، مستغلًا ارتباك دفاع ليفانتي، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية منذ الدقائق الأولى.

وعقب الهدف، كثّف ليفانتي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، من ضغطه الهجومي بحثًا عن تعديل النتيجة، وخلق عدة محاولات خطيرة، إلا أن التسرع وسوء اللمسة الأخيرة حرماه من الوصول للشباك، فضلًا عن تدخل القائم الذي تصدى لتسديدة قوية من إيفان روميرو، كانت الأخطر خلال اللقاء.

ونجح ديبورتيفا ليونيسا في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم بطاقة التأهل ويؤكد من جديد أن بطولة كأس الملك لا تعترف بالأسماء أو الفوارق بين الدرجات، مقدّمًا واحدة من أبرز مفاجآت الموسم ومجددًا التحذير من الاستهانة بفرق الدرجتين الثانية والثالثة في المسابقة.

كأس ملك إسبانيا

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل التحقق الرقمي للمواطنين ضمن أهداف مصر الرقمية 2026

عبدالرحمن مهدي

الفائز بالمسابقة العالمية للقرآن: أشكر والدي ووالدتي على جهودهما

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: إستراتيجية مصر الرقمية تستهدف تحويل القطاع إلى خدمي وإنتاجي في آن واحد

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

