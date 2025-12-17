أتلتيكو مدريد يعبر باليريس ويبلغ الدور التالي من كأس ملك إسبانيا

تأهل فريق أتلتيكو مدريد إلى الدور التالي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على مضيفه باليريس بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن منافسات البطولة.

وشهدت المباراة تغييرًا اضطراريًا مبكرًا في صفوف أتلتيكو مدريد، بعدما تعرض المدافع كليمو لونجليه للإصابة في الدقيقة العاشرة، ليقرر المدير الفني دييجو سيميوني الدفع بـ ديفيد هانكو بدلًا منه.

ونجح الفريق المدريدي في افتتاح التسجيل عن طريق أنطوان جريزمان في الدقيقة 16، قبل أن يعزز تقدمه بالهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط، مستغلًا الضغط المتواصل على دفاع أصحاب الأرض. وقلّص فريق باليريس الفارق عن طريق بونيه في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، واصل جريزمان تألقه وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 72، ليؤكد أفضلية الضيوف. وأهدر باليريس فرصة تقليص الفارق بعدما أضاع توفار ركلة جزاء في الدقيقة 80.

وقبل نهاية المباراة، نجح كيتا في تسجيل الهدف الثاني لباليريس من ركلة جزاء في الدقيقة 90، إلا أن الهدف جاء متأخرًا ولم يكن كافيًا لتغيير النتيجة، ليحسم أتلتيكو مدريد المواجهة ويواصل مشواره في البطولة.