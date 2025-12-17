قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأربعاء
متحدث الأوقاف: سعر الإيجار الجديد لأراضي الأوقاف أقل من السوق 10-15%
متحدث الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الدخول بناء على ارتفاع معدلات النمو
غياب عادل إمام وحضور نجوم الفن في عزاء شقيقته بمسجد الشرطة| صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالغربية يرد على فيديو تجميع ناخبين بأرض الننى بقسم ثان المحلة
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
رياضة

أتلتيكو مدريد يعبر باليريس ويبلغ الدور التالي من كأس ملك إسبانيا

اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
حمزة شعيب

تأهل فريق أتلتيكو مدريد إلى الدور التالي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على مضيفه باليريس بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن منافسات البطولة.

وشهدت المباراة تغييرًا اضطراريًا مبكرًا في صفوف أتلتيكو مدريد، بعدما تعرض المدافع كليمو لونجليه للإصابة في الدقيقة العاشرة، ليقرر المدير الفني دييجو سيميوني الدفع بـ ديفيد هانكو بدلًا منه.

ونجح الفريق المدريدي في افتتاح التسجيل عن طريق أنطوان جريزمان في الدقيقة 16، قبل أن يعزز تقدمه بالهدف الثاني بعد أربع دقائق فقط، مستغلًا الضغط المتواصل على دفاع أصحاب الأرض. وقلّص فريق باليريس الفارق عن طريق بونيه في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، واصل جريزمان تألقه وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 72، ليؤكد أفضلية الضيوف. وأهدر باليريس فرصة تقليص الفارق بعدما أضاع توفار ركلة جزاء في الدقيقة 80.

وقبل نهاية المباراة، نجح كيتا في تسجيل الهدف الثاني لباليريس من ركلة جزاء في الدقيقة 90، إلا أن الهدف جاء متأخرًا ولم يكن كافيًا لتغيير النتيجة، ليحسم أتلتيكو مدريد المواجهة ويواصل مشواره في البطولة.

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني كأس ملك إسبانيا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

