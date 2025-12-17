هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور

تواصل الهيئة العامة للاستثمار تطوير المناطق الحرة لتصبح منصة تصديرية عالمية.

وتعد المناطق الحرة أحد ركائز منظومة الاستثمار في مصر بما توفره من بيئة تشغيلية تنافسية تدعم النمو الصناعي وتوسع فرص التصدير.

وتتجاوز حجم الاستثمار بالمناطق الحرة الـ 38 مليار دولار و228 ألف فرصة عمل، بحسب الهيئة العامة للاستثمار

وتدعم استراتيجية تطوير المناطق الحرة رؤية مصر 2030 وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في المستقبل.

ونشرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت شعار “استثمر في الغد... حيث تنطلق الفرص من اليوم” انفوجراف للتعريف بالمناطق الحرة ومؤشرات أداءها ودورها في الاقتصاد المصري.

منصة استثمارية

الدور المحورى للمناطق الحرة

مؤشرات أداء المناطق الحرة

الأثر علي الصادرات

التوسع والتطوير

التحول الرقمي

تنمية تبنى بالاستثمار