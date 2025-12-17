قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
والدة ضحية غدر أصدقائه بالغربية تبكي على الهواء: قتلوه عشان 50 ألف جنيه.. قلبي بيتقطع عليه
خبير مصرفي: البنوك المصرية في موجة استردادات تريليونية والاحتياطي بمرحلة آمنة |فيديو
اقتصاد

هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور

شعار هيئة الاستثمار
شعار هيئة الاستثمار
علياء فوزى

تواصل الهيئة العامة للاستثمار تطوير المناطق الحرة لتصبح منصة تصديرية عالمية.

وتعد المناطق الحرة أحد ركائز منظومة الاستثمار في مصر بما توفره من بيئة تشغيلية تنافسية تدعم النمو الصناعي وتوسع فرص التصدير.

وتتجاوز حجم الاستثمار بالمناطق الحرة الـ 38 مليار دولار  و228 ألف فرصة عمل، بحسب الهيئة العامة للاستثمار

وتدعم استراتيجية تطوير المناطق الحرة رؤية مصر 2030 وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في المستقبل.

ونشرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت شعار “استثمر في الغد... حيث تنطلق الفرص من اليوم” انفوجراف للتعريف بالمناطق الحرة ومؤشرات أداءها ودورها في الاقتصاد المصري.

منصة استثمارية

الدور المحورى للمناطق الحرة

مؤشرات أداء المناطق الحرة

الأثر علي الصادرات

التوسع والتطوير

التحول الرقمي

تنمية تبنى بالاستثمار

المزيد

