موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب
هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟.. اعرف رأي الشرع
سميرة أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومش بيروح السوق
نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة
إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة
بينهم أشقاء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة في نجع حمادى
بطائرة مسيرة.. مدفعية الاحتلال تهاجم قرية راميا في الجنوب اللبناني
2500 جندي.. إسرائيل واليونان وقبرص تخطط لإنشاء قوة رد فعل سريع
أخبار العالم

إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة

غزة
فرناس حفظي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، إصابة شخصين برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة.

 وفي وقت سابق، أكد علاء الدين البطة، رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، أن وصول قافلة "زاد العزة" الـ 96 إلى غزة، والتي تضمنت 9000 طن مساعدات إنسانية و15000 خيمة، انعكس بشكل مباشر على الوضع الإنساني في ظل المنخفض الجوي المستمر.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المساعدات أسهمت في التخفيف من معاناة آلاف النازحين الذين غرقت خيامهم أو تضررت بشكل كبير، مشددًا على الحاجة الملحة لاستمرار الحملات الإنسانية لتوفير الخيام والمواد الأساسية اللازمة.

وأشار البطة إلى أن الأزمة الإنسانية تفاقمت نتيجة تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية، حيث لحق الدمار بما يقارب 300 ألف منزل، إضافة إلى انهيار عشرات المباني على سكانها الذين فرّوا من الخيام.

وأكد ضرورة زيادة تدفق المساعدات العربية لتوفير خيام تتحمل الأمطار والرياح القوية خلال الشتاء الحالي، موضحًا، أن الوضع الراهن يفرض مواجهة تحديات كبيرة مع استمرار الأمطار والعواصف.

ولفت رئيس بلدية خان يونس إلى المعاناة الكبيرة في القطاع الطبي والخدمات الأساسية، موضحًا أن البلديات وآلياتها والبنية التحتية بالكامل تعرضت للتدمير. وأكد أن البلديات تعمل على إجراءات بدائية، منها إقامة سواتر ترابية حول مراكز الإيواء وتعبئة أكياس الرمل لحماية ما تبقى من الخيام.
 

وسائل إعلام فلسطينية إصابة شخصين رصاص جيش الاحتلال حي التفاح شرق مدينة غزة

