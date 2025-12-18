إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، إصابة شخصين برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أكد علاء الدين البطة، رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، أن وصول قافلة "زاد العزة" الـ 96 إلى غزة، والتي تضمنت 9000 طن مساعدات إنسانية و15000 خيمة، انعكس بشكل مباشر على الوضع الإنساني في ظل المنخفض الجوي المستمر.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المساعدات أسهمت في التخفيف من معاناة آلاف النازحين الذين غرقت خيامهم أو تضررت بشكل كبير، مشددًا على الحاجة الملحة لاستمرار الحملات الإنسانية لتوفير الخيام والمواد الأساسية اللازمة.

وأشار البطة إلى أن الأزمة الإنسانية تفاقمت نتيجة تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية، حيث لحق الدمار بما يقارب 300 ألف منزل، إضافة إلى انهيار عشرات المباني على سكانها الذين فرّوا من الخيام.

وأكد ضرورة زيادة تدفق المساعدات العربية لتوفير خيام تتحمل الأمطار والرياح القوية خلال الشتاء الحالي، موضحًا، أن الوضع الراهن يفرض مواجهة تحديات كبيرة مع استمرار الأمطار والعواصف.

ولفت رئيس بلدية خان يونس إلى المعاناة الكبيرة في القطاع الطبي والخدمات الأساسية، موضحًا أن البلديات وآلياتها والبنية التحتية بالكامل تعرضت للتدمير. وأكد أن البلديات تعمل على إجراءات بدائية، منها إقامة سواتر ترابية حول مراكز الإيواء وتعبئة أكياس الرمل لحماية ما تبقى من الخيام.

