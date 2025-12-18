قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار تقييد صلاحيات ترامب في شن عمليات عسكرية ضد عصابات المخدرات
صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك
موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب
هل يجوز أخذ قرض بنكي من أجل الزواج؟.. اعرف رأي الشرع
سميرة أمام محكمة الأسرة: خايف على شكله ومش بيروح السوق
نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة
إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة
بينهم أشقاء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة في نجع حمادى
كبار السن.. حسام حسن يستبعد 9 لاعبين من قائمة روي فيتوريا

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر أمام  روي فيتوريا.

قائمة روي فيتوريا

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حسام حسن استبعد ٩ لاعبين من كبار السن من قائمة روي فيتوريا وضم ٩ لاعبين صغار السن لعمل إحلال وتجديد والنزول بمعدل الاعمار".

ويري هاني رمزى نجم الأهلي ومنتخب مصر الاسبق أن استمرار حسام حسن في قيادة الفراعنة بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية مهما كانت النتائج أمر حتمي .

وقال هاني رمزي الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:" لابد أن يستكمل حسام حسن قيادة منتخب مصر بعد أمم افريقيا مهما كانت النتائج واثق في قدرة العميد علي تحقيق نتائج جيدة مع الفراعنة في الكان ولابد أن ندعمه جميعا". 

ويضيف هانى رمزي: "ولكن الواقع يؤكد أن اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني امم افريقيا وبعدها يعلن تعيين مدرب أجنبي لقيادة منتخب مصر ولو راح حسام حسن البطولة وهو عارف كدا هيكون متوتر ومضغوط ودا مش حلو للمنتخب ". 

حسام حسن الاهلي الزمالك منتخب مصر روي فيتوريا

