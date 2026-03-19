محافظ بورسعيد يهنئ الأمهان المثاليتان على الجمهورية

تقدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بخالص التهنئة والتقدير للسيدة نجلاء أحمد محمد الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الام المثالية لذوي الإعاقة ، كما تقدم المحافظ بخالص التهنئة للسيدة عزة رجب مرسى الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الام المثالية وذلك تقديرًا لما قدمنه من نماذج مشرفة في التضحية والعطاء، ودورهن العظيم في بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح

وأشاد محافظ بورسعيد بقصص الكفاح الملهمة التي جسدتها الأمهات المثاليات ، والتي عكست أسمى معاني الصبر والإرادة، حيث استطعن رغم الصعاب والظروف القاسية أن يربين أبناءهن على القيم النبيلة، ويقودنهم نحو التفوق العلمي والتميز في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذه النماذج تمثل مصدر فخر واعتزاز للمجتمع البورسعيدي.

وأكد المحافظ أن تكريم الأم المثالية ليس مجرد احتفاء رمزي، بل هو رسالة تقدير لكل أم مصرية تُسهم بدور محوري في تنشئة الأجيال وصناعة مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن ما قدمته الأمهات المثاليات يُعد نموذجًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني، ويعكس قوة وصلابة المرأة المصرية في مواجهة التحديات

محافظ بورسعيد يهنئ الامهان المثاليان

كما أعرب المحافظ عن خالص تمنياته لهن بدوام الصحة والعطاء، وأن تظل محافظة بورسعيد دائمًا زاخرة بالنماذج المشرفة التي تعكس روح التحدي والإصرار لدى أبنائها، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكل النماذج الإيجابية التي تسهم في تنمية المجتمع وبناء الإنسان.

وفي هذا السياق، برزت قصة السيدة عزة رجب مرسي عيد، التي قدمت نموذجًا استثنائيًا للأم المكافحة. فقد بدأت رحلتها منذ سنوات طويلة، حيث واجهت ظروفًا معيشية صعبة، ثم تعرضت لصدمة كبيرة بوفاة زوجها عام 2013، لتتحمل بمفردها مسؤولية تربية أبنائها الثلاثة. ورغم التحديات الصحية والاقتصادية، أصرت على استكمال مسيرتها، فدعمت أبناءها حتى حققوا نجاحات مشرفة

كما جاءت قصة السيدة نجلاء أحمد محمد لتجسد ملحمة إنسانية فريدة، حيث واجهت تحديات استثنائية مع أبنائها من ذوي الهمم. بدأت معاناتها منذ ولادة طفلها الأول الذي عانى من إعاقة ذهنية، ثم تكرر الابتلاء مع طفلها الثاني، لتجد نفسها أمام مسؤولية مضاعفة