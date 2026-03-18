سيدات المقاولون يهزمن المصري في بورسعيد بهدف ويواصلن مطاردة المراكز المتقدمة

فاز فريق الكرة النسائية الأول بنادي المقاولون العرب على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب المصري ببورسعيد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأحرزت هدف اللقاء الوحيد للمقاولون العرب اللاعبة جريس أبو مالو في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

ومن جانبها، أشادت الكابتن هبة رزق، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، بالمستوى المميز الذي قدمه فريق الذئاب خلال اللقاء، مؤكدة أن اللاعبات خضن المباراة بقوة منذ البداية، ولعبن من أجل الفوز، وهو ما تحقق بإحراز هدف مبكر في الدقائق الأولى، قبل أن يفرض الفريق سيطرته على مجريات المباراة على ملعب المنافس.

وقدم الكابتن مجدي مصطفى، المشرف العام على الكرة النسائية بالمقاولون العرب، التهنئة للجهاز الفني واللاعبات بعد تحقيق الفوز، والعودة إلى القاهرة بثلاث نقاط غالية في مشوار الذئاب نحو المنافسة على مركز متقدم هذا الموسم.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات المقاولون العرب كلًا من: هبة رزق مديرًا فنيًا، ومحمد زيادة مدربًا عامًا، وعمر شكر مدربًا لحراس المرمى، وأحمد صفا مديرًا إداريًا، وأحلام أبو الخير أخصائي تأهيل.

ويشرف على الكرة النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، بينما يقود قطاع الناشئين الكابتن يسري عبد الغني ويعاونه الكابتن عبد الفتاح صالح، في حين يشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس النادي.