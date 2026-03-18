ضبط كمية من الشاي محظور تداوله خلال حملة تموينية بمناخ بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة موسعة بحي المناخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية، خاصة مع قرب عيد الفطر.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الرقابة التموينية واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي مخالفات

جاءت الحملة تحت إشراف محمد حلمي مدير عام مديرية التموين، وأماني صقر وكيل المديرية، وبقيادة أحمد العربي مدير الرقابة المركزية، وبمشاركة هيئة سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها 200 كيلو من الشاي داخل أحد المخازن، محظور تداوله وبيعه بالأسواق، بالمخالفة للقوانين المنظمة.

كما تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التحفظ على المضبوطات وإرفاق تقرير فني من الجهات المختصة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق بكافة الأحياء، خاصة خلال موسم العيد، لضبط أي ممارسات غير قانونية تمس صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ بورسعيد، على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بصحة المواطنين أو تداول سلع مجهولة المصدر أو محظور تداولها، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات حاسمة ضد كافة صور الغش التجاري والتدليس، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول منتجات آمنة لهم.