شوقي غريب: ودية نيجيريا منحت منتخب مصر مكاسب فنية كبيرة قبل أمم إفريقيا

أكد شوقي غريب، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر خرج بعدة مكاسب فنية من مواجهة نيجيريا الودية، التي أُقيمت مساء الثلاثاء ضمن الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأوضح أن اللقاء مثّل اختبارًا حقيقيًا للجهاز الفني، نظرًا لقوة المنتخب النيجيري، الذي يُعد اسمًا كبيرًا مقارنة بمعظم المنتخبات التي واجهها الفراعنة مؤخرًا.

تجربة عناصر متعددة وتحديد القوام الأساسي

أشار غريب إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استغل المباراة في تجربة أكثر من لاعب، ما ساعده على تكوين صورة أوضح عن القوام الأساسي الذي سيعتمد عليه خلال مشوار البطولة. وأضاف أن مثل هذه المباريات القوية تُسهم في كشف الإيجابيات والسلبيات قبل المنافسات الرسمية.

غيابات مؤثرة تعزز القوة لاحقًا

لفت شوقي غريب إلى أن منتخب مصر افتقد أربعة عناصر أساسية خلال ودية نيجيريا، وهم محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، وإبراهيم عادل، مؤكدًا أن عودة هؤلاء ستمنح المنتخب قوة هجومية كبيرة وتنوعًا في الحلول خلال البطولة.

الهدف: صدارة المجموعة

شدد غريب على أن الهدف الواضح للجهاز الفني هو حسم صدارة المجموعة، لما لذلك من تأثير مباشر على مسار المنتخب في الأدوار الإقصائية، وتسهيل طريق الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة.

مرونة تكتيكية في التشكيل

أوضح أن طبيعة كل مباراة ستفرض التشكيل والخطة المناسبة، حيث قد تسمح بعض اللقاءات بالدفع بالثلاثي الهجومي محمد صلاح، عمر مرموش، وتريزيجيه خلف رأس الحربة مصطفى محمد، بينما تحتاج مباريات أخرى لحسابات مختلفة.

ملامح التشكيل المتوقع

رشّح غريب مصطفى محمد لقيادة الهجوم، مع وجود مرموش وصلاح على الأطراف، خاصة في المباريات التي تتطلب سرعة وحلولًا هجومية. وفي الوسط، توقع الاعتماد على مروان عطية بجوار إمام عاشور وأحمد سيد زيزو. دفاعيًا، رجّح مشاركة رامي ربيعة وياسر إبراهيم، مع محمد حمدي في اليسار ومحمد هاني في اليمين.

حراسة المرمى

اختتم شوقي غريب تصريحاته بالتأكيد على أن محمد الشناوي هو الحارس الأول للمنتخب، يليه مصطفى شوبير، ثم محمد صبحي وأحمد الشناوي.



