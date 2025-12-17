منتخب مصر يعول على صلاح في حصد النجمة الثامنة بأمم أفريقيا

غادرت بعثة المنتخب الوطني متوجهة إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب.

تضم بعثة منتخب مصر 28 لاعباً وهم: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي ومحمد هاني وأحمد عيد ورامي ربيعة وخالد صبحي وياسر إبراهيم ومحمد إسماعيل وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي ومهند لاشين ومحمود صابر ومحمد شحاتة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد وصلاح محسن وأسامة فيصل.

يرافق بعثة منتخب مصر، حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس البعثة.

وأوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، إلى جانب زيمبابوي، وأنجولا وجنوب أفريقيا، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم الاثنين المقبل.

ويبحث المنتخب المصري عن التتويج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ 16 عاما، حيث فاز بها في نسخ أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، مواجهة منافسيه الثلاثة بالمجموعة في المسابقة القارية من قبل.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة وسط مشاعر متضاربة ما بين الإنتقادات والدعم الكامل لحصد اللقب، حيث طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة الإلتفاف حول منتخب الفراعنة الذي سيشارك في بطولة الامم الأفريقية التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري الي 18 يناير المقبل.

واكد الاتحاد المصري لكرة القدم حسب بيان رسمي اليوم الاربعاء أهمية الالتفاف الكامل حول المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المملكة المغربية، دعمًا للفريق في مهمته القارية، وتمثيله لمصر بالشكل الذي يليق بتاريخ الكرة المصرية ومكانتها.

وقال :"يتقدم الاتحاد بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية، على دعمها ومساندتها المستمرة للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل عنصرًا أساسيًا في مسيرة الفريق، مع التطلع إلى استمراره خلال الفترة المقبلة، لما له من تأثير إيجابي على أداء اللاعبين والجهاز الفني".

ويخوض المنتخب المصري مبارياته الثلاث في المجموعة الثانية على الملعب الكبير في أغادير، حيث يستهلها بمواجهة أنغولا في 22 الحالي، قبل أن يلتقي جنوب أفريقيا بعدها بأربعة أيام، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء زمبابوي في 29 منه.

ابراهيم حسن: حلمنا اللقب الثامنه

وقال مدير المنتخب إبراهيم حسن، الشقيق التوأم لحسام "منتخب مصر يستهدف الفوز في أي مباراة من دون النظر لاسم المنافس. حين نشارك في كأس الأمم الإفريقية فنحن مرشحون للتتويج وهذا ما نسعى إليه، تحقيق اللقب".

وأضاف "ننتظر الدعم من الجميع. منتخب مصر هو مصدر السعادة للشعب المصري ورأينا كيف انتظر الجميع قرعة كأس العالم بفرحة غامرة ليعرفوا منافسي مصر في المونديال. نضع هذا الأمر جانباً الآن وتركيزنا كله في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، ونتمنى أن يساندنا الكل سواء في اتحاد الكرة أو وزارة الرياضة أو كل جهات الدولة".

وأشار مدير المنتخب الى أن الجهاز الفني يملك ثقة كبيرة في لاعبي المنتخب بقيادة محمد صلاح، مختتما تصريحه بـ"ليس لدينا شك في قدرة صلاح على العودة بشكل قوي وكتابة تاريخ جديد سواء مع ليفربول أو مع منتخب مصر برفقة زملائه. الكل يعمل من أجل هدف وحيد وهو تتويج منتخب مصر باللقب الثامن في تاريخه بكأس الأمم الإفريقية".