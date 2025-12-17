منافس كبير.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة ويرفع عدد القضايا إلى 7

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات متتالية، وذلك وفقًا لما نُشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد، اليوم الأربعاء دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب القرار أو أطرافه.

واكتفى فيفا بالإشارة إلى صدور قرار الإيقاف فقط، في استمرار لحالة الغموض التي تحيط بالملف، خاصة في ظل تعدد القضايا المرفوعة ضد النادي الأبيض خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في وقت سابق عن إيقاف قيد نادي الزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق، ومعاونيه، إلى جانب إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات أخرى بسبب قضية مستحقات السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق.

وبصدور قرار الإيقاف الجديد، يرتفع عدد القضايا المرفوعة ضد نادي الزمالك إلى سبع قضايا، بعد أن كان العدد ست قضايا قبل الإعلان الأخير، ما يزيد من تعقيد موقف النادي على مستوى القيد والتدعيمات المستقبلية.

ويأتي هذا التطور في ظل معاناة الزمالك من أزمة مالية حادة، انعكست بشكل واضح على التزاماته التعاقدية تجاه عدد من اللاعبين والمدربين السابقين، وهو ما تسبب في تراكم الشكاوى وإيقاف القيد.

ومن المنتظر أن يواجه مجلس إدارة الزمالك تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، في محاولة لتسوية هذه القضايا وسداد المستحقات المتأخرة، من أجل رفع إيقاف القيد وتمكين الفريق من تدعيم صفوفه في فترات الانتقالات القادمة.



