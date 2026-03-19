الأوقاف تفتتح 8 مساجد غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (8) مساجد غدًا الجمعة 20 من مارس 2026م، حيث تم إحلال وتجديد (4) مساجد، و صيانة وتطوير (4)مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى (929) مسجدًا من بينها (729) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (200) مسجد صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14418) مساجد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 26 مليارًا و 994 مليون جنيه.



وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد التوحيد بنجع أبو عقيل – مركز جهينة الشرقية؛ ومسجد النور بقرية الزارة – مركز المنشأة.

تم صيانة وتطوير مسجد الفتح الإسلامي بقرية أولاد عليو – مركز البلينا.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد التقوى بقرية كفر الرفاعي – مركز العياط.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد أحمد البلقاسي بقرية مصرب الجرن – مركز بيلا.

وفي محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد السلام بعزبة سالم خربوش بقرية شبلنجة – مركز بنها؛ ومسجد الشهداء بقرية إمياي – مركز طوخ.

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد الهداية بنجع الرياينة بقرية قامولا – مركز القرنة.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.