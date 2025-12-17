الفائزة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: ختمت حفظه وعمري 10 سنوات

كشفت رقية رفعت الحاصلة على المركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، تفاصيل فوزه بالمسابقة.



وقالت رقية رفعت في حواره مع الإعلامي شريف عامر " في برنامج يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" والدي ووالدتي دعموني كثيرا لحفظ القرآن الكريم وذهبت للكتاب منذ أن كان عمري 5 سنوات ".



وتابعت رقية رفعت :" ختمت القرآن الكريم عندما كان عمري 10 سنوات واستمررت في التعلم على يد أعداد كبيرة من الشيوخ ".

واكملت رقية رفعت :" انا متزوجة وعندي طفلين وزوجي كان خير داعم لي في فترة المسابقة وكان بيساعدني ويختبرني ويساعدني على المراجعة ".