قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة

خلال افتتاح متحف قراء
خلال افتتاح متحف قراء
آية الجارحي

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، “متحف قرّاء القرآن الكريم” الملحق بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة، في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بصون تراثها الثقافي والروحي، وتخليد رموز مدرسة التلاوة المصرية التي شكّلت وجدان العالم العربي والإسلامي لعقود طويلة.

وتفقد الحضور أجنحة المتحف، الذي يضم مقتنيات خاصة بـ11 من كبار قرّاء القرآن الكريم في مصر، وهم: الشيخ محمد رفعت، الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، الشيخ طه الفشني، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ أبو العينين شعيشع، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ محمد محمود الطبلاوي، والشيخ أحمد الرزيقي، وذلك بحضور عدد من أفراد أسرهم.

وأثنى الحضور على سيناريو العرض المتحفي والذي يتوزع على أربع قاعات رئيسية، كما يضم المتحف مجموعة من المخطوطات والمقتنيات النادرة، وإجازات الأزهر الشريف لعدد من المقرئين، إلى جانب قاعات مخصصة للاستماع إلى تلاوات مختارة، تتيح للزائر تجربة معرفية وسمعية متكاملة، تجعل من المتحف أول صرح ثقافي من نوعه يُعنى بتوثيق أعلام التلاوة وجماليات الأداء الصوتي للقرآن الكريم.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن افتتاح هذا المتحف يُجسّد تقدير الدولة العميق لقيمة قارئ القرآن المصري، بوصفه حافظًا لكتاب الله، وحاملًا لرسالة روحية وجمالية أسهمت في ترسيخ مكانة مصر كمنارة رائدة في فنون التلاوة،.

أشار  إلى أن أصوات كبار القرّاء المصريين كانت ولا تزال جزءًا أصيلًا من الذاكرة السمعية والهوية الثقافية للأمة العربية والإسلامية. وأوضح أن المتحف يُعد صرحًا ثقافيًا دينيًا يوثق تاريخ أعلام التلاوة، ويؤرخ لجماليات الأداء الصوتي للقرآن الكريم، ويحفظ تراث كبار قرّائه.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن افتتاح “متحف قرّاء القرآن الكريم” يُمثل خطوة مهمة في مسار الحفاظ على الهوية الدينية الوسطية، وتقدير رموز التلاوة الذين حملوا القرآن الكريم إلى القلوب قبل الآذان.

أشار إلى أن المدرسة المصرية في التلاوة أسهمت في نشر الفهم الصحيح لكتاب الله، وترسيخ قيم الجمال والخشوع والاعتدال في الوجدان الإسلامي. وأن قراء القرآن المصريين جمعوا بين إتقان علوم القرآن، وحسن الأداء، وصدق التلقي، ما جعل تلاواتهم مدرسة قائمة بذاتها عبر الأجيال. 

من جانبه صرّح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن افتتاح “متحف قرّاء القرآن الكريم” يأتي في إطار التزام الشركة بدورها الوطني في إنشاء وإدارة مشروعات لا تقتصر على العمران فحسب، بل تمتد لتشمل البعد الثقافي والروحي.

أكد أن الشركة، بوصفها المالكة والممولة الحصرية للمشروع، حرصت على أن يخرج هذا الصرح في أبهى صورة تليق بعظمة القرآن الكريم ومكانة قرّائه الكبار. وأضاف أن المتحف يُعد إضافة نوعية لمركز مصر الثقافي الإسلامي وللعاصمة الجديدة، ويعكس رؤية الدولة في بناء مدينة متكاملة تجمع بين الحداثة وصون التراث، وتخلّد رموزًا صنعت وجدان الأمة وأسهمت في نشر رسالة القرآن الكريم بصوت مصري أصيل.

الأزهر الشريف شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مركز مصر الثقافي الإسلامي وزير الثقافة المهندس خالد عباس مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

ترشيحاتنا

رينو

رينو تعلن إنهاء مسيرة سيارتها الكهربائية الشهيرة

ريفيان

نظام جديد من ريفيان للقيادة بدون استخدام اليدين

هواتف هواوي ميت 80

بأعلى سطوع للشاشة | هواوي تكشف عن هواتف Mate 80 .. إليك أهم مواصفاتها

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد