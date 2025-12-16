الهلال الأحمر : شاحنات المساعدات إلى غزة زادت منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن وتيرة شاحنات المساعدات إلى غزة زادت بشكل ملحوظ منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، مشيرة إلى أن معاناه الفلسطنيين في قطاع غزة كبيرة جدا خصوصا مع تدمير البنية التحتية.

وقالت إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن 160 ألف خيمة تم إرسالها إلى قطاع غزة منذ يوليو الماضي وحتى الأن، مؤكدة أنه قدمنا رحلة لأكثر من ٧٠٠ يوم عمل من العمل الإنساني المتواصل، لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتابعت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنه مازلنا نواجه التحديات في قطاع غزة حيث تتعاظم الاحتياجات والمعاناة.