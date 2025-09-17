الهلال الأحمر: 700 يوم عمل إنساني متواصل لتقديم المساعدات لغزة

أكدت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي الهلال الأحمر المصري، أنه قدمنا رحلة لأكثر من ٧٠٠ يوم عمل من العمل الإنساني المتواصل، لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرة إلى أنه مازلنا نواجه التحديات في قطاع غزة حيث تتعاظم الاحتياجات والمعاناة.

وقالت أمال إمام، خلال كلمتها التي ألقتها بمؤتمر صحفي أن الهلال الأحمر هو الجهاز المساند للدولة المصرية وقت الأزمات، إضافة إلى امتداد غرفة العمليات المركزية والتي تعمل على مدار الساعة لدعم القطاع.

وتابعت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنه كان هناك عمل دؤوب، ومخازن تتسع للمساعدات التي تحتاج معايير محددة ومركزا لوحيستيا، مؤكدة أن عدد المتطوعين وصل إلى 35 ألف متطوع.