إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
رسالة واحدة تؤدي لاختراق حسابك.. تفاصيل خدعة «الربط الخفي» في واتساب
الزمالك خارج السباق.. حامد حمدان بين الأهلي وبيراميدز والحسم خلال أسبوع
ماذا يحدث في أول ليلة من رجب؟.. 10 عجائب أبرزها في الرزق والفرج
الكاف: الكونغولي «ندالا» حكمًا لافتتاح أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر
كشفت حقيقة الاتهامات الأخيرة.. بدرية طلبة: الشعب المصري على قلبي وهو سبب نجاحي |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر قوة كبيرة في إفريقيا.. ولا نخاف محمد صلاح ومرموش
الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية.. اشتباكات بالأيدي بين قيادات التنظيم الإخواني للسيطرة على الأموال
بدأ تسويقه .. تحركات الأهلي لتدعيم الدفاع تفتح الباب لرحيل أشرف داري | تفاصيل
أسرار المقابر الجنائزية.. بعثة أثرية إسبانية تكشف قطع فخارية نادرة في قبة الهوا غرب أسوان
بنهاية 2025.. بوتين يكشف عن شرطه الأساسي لإنهاء الحرب الأوكرانية
«فيفا» يحكم إفريقيا .. تفاصيل قرارات «كاف» المُفاجئة بشأن البطولات القارية |فيديو
أخبار العالم

بنهاية 2025.. بوتين يكشف عن شرطه الأساسي لإنهاء الحرب الأوكرانية

بوتين
بوتين
محمد على

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤتمره الصحفي السنوي في نهاية العام، وحدّد شروطه لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وما إذا كان يُخطط لحرب ضد أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي استمر لأكثر من 4 ساعات، قال بوتين: "الشيء الوحيد الذي أريد قوله هو أننا قلنا هذا دائماً: نحن مستعدون لإنهاء هذا الصراع سلمياً، استناداً إلى المبادئ التي حددتها في يونيو من العام الماضي في وزارة الخارجية الروسية، ومن خلال معالجة الجذور التي أدت إلى هذه الأزمة".

وأشار “بوتين” إلى الشروط التي وضعها العام الماضي لإنهاء الحرب، بما في ذلك مطالبة أوكرانيا بالتخلي عن طموحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والانسحاب الكامل من أربع مناطق تدعي روسيا أنها تابعة لها، والحد من حجم القوات المسلحة الأوكرانية، ومنح اللغة الروسية وضعاً رسمياً في أوكرانيا.

وأعلنت السلطات الأوكرانية رفضها التام لمطلب روسيا بالتنازل عن شبه جزيرة القرم، ودونباس، وخيرسون، وزابوروجيا، التي تعتبرها روسيا تابعة لها. كما طالب بوتين بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في أوكرانيا.

كما أشاد بـ"الجهود الحقيقية" التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، لكنه قال: "إن الغرب، وليس روسيا، هو من يعرقل الاتفاق. الكرة الآن في ملعب خصومنا الغربيين، وعلى رأسهم قادة نظام كييف، وفي هذه الحالة، قبل كل شيء، داعميهم الأوروبيين".

وفي وقت لاحق، سُئل بوتين عما إذا كانت روسيا تخطط لحرب مع الدول الأوروبية، فأجاب بأن روسيا تطالب الدول الأوروبية بمعاملتها باحترام.

وقال: "لن تكون هناك عمليات خاصة إذا عاملتمونا باحترام، وإذا احترمتم مصالحنا كما حاولنا دائماً احترام مصالحكم. ولن تكون هناك تدخلات روسية أخرى إذا لم تُذلونا كما فعلتم عندما وسّعتم حلف الناتو شرقاً".

