شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه
ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب
اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا
رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية
القانون حسم الأمر .. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور
مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال
سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025
تقرير يكشف خريطة التغلغل لجماعة الإخوان داخل فرنسا.. ما القصة؟
أخبار العالم

مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت القناة 13 العبرية بأن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي تدرس مقترحًا غير تقليدي قدّمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يقضي بإنشاء سجن جديد للأسرى الفلسطينيين، يكون محاطًا بالتماسيح كوسيلة لمنع محاولات الهروب.

ووفقًا للتقرير، طُرح المقترح خلال نقاش داخلي جمع بن غفير مع مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، حيث وصف الوزير الفكرة بأنها «حل منخفض التكلفة وفعّال»، مشيرًا إلى وجود نموذج مشابه في أحد السجون بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب القناة، فإن أحد المواقع المقترحة لإقامة السجن يقع قرب منطقة «حمات غادر»، المعروفة بانتشار التماسيح فيها، ما دفع بن غفير إلى اقتراح جلب هذه الحيوانات واستخدامها كحاجز طبيعي يحيط بالمنشأة.

ورغم أن الفكرة قوبلت في البداية بتشكيك واستغراب من بعض المشاركين في النقاش، فإن مصلحة السجون بدأت لاحقًا دراسة المقترح بشكل جدي.

وزعم بن غفير أن وجود التماسيح قد يشكّل «رادعًا رمزيًا وعمليًا في آنٍ واحد»، في حين عبّر مسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون عن دهشتهم من الطابع غير المألوف للفكرة.

وأكدت مصادر في مصلحة السجون الإسرائيلية أن دراسات جدوى أولية تُجرى حاليًا لفحص إمكانية تنفيذ المشروع، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.

مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن جفير سجن جديد للأسري الفلسطينين سجن جديد محاط بالتماسيح الأسرى الفلسطينيين

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

