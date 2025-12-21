قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد مشاجرة مع طليقته في أحد الفنادق | تفاصيل
رسالة واحدة تؤدي لاختراق حسابك.. تفاصيل خدعة «الربط الخفي» في واتساب
الزمالك خارج السباق.. حامد حمدان بين الأهلي وبيراميدز والحسم خلال أسبوع
ماذا يحدث في أول ليلة من رجب؟.. 10 عجائب أبرزها في الرزق والفرج
الكاف: الكونغولي «ندالا» حكمًا لافتتاح أمم أفريقيا 2025 بين المغرب وجزر القمر
كشفت حقيقة الاتهامات الأخيرة.. بدرية طلبة: الشعب المصري على قلبي وهو سبب نجاحي |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر قوة كبيرة في إفريقيا.. ولا نخاف محمد صلاح ومرموش
الخلافات تضرب الجماعة الإرهابية.. اشتباكات بالأيدي بين قيادات التنظيم الإخواني للسيطرة على الأموال
بدأ تسويقه .. تحركات الأهلي لتدعيم الدفاع تفتح الباب لرحيل أشرف داري | تفاصيل
أسرار المقابر الجنائزية.. بعثة أثرية إسبانية تكشف قطع فخارية نادرة في قبة الهوا غرب أسوان
بنهاية 2025.. بوتين يكشف عن شرطه الأساسي لإنهاء الحرب الأوكرانية
«فيفا» يحكم إفريقيا .. تفاصيل قرارات «كاف» المُفاجئة بشأن البطولات القارية |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لقاءات في ميامي وتركيا.. رباعي دولي يُجدّد دعم التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار بغزة

غزة جوع وإبادة ودمار كامل رغم مفاوضات تثبيت الهدنة
غزة جوع وإبادة ودمار كامل رغم مفاوضات تثبيت الهدنة
محمد على

انضمت الولايات المتحدة إلى مصر وقطر وتركيا في حث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار في غزة، والالتزام بتعهداتهم، وممارسة ضبط النفس، وذلك عقب محادثات جرت في ميامي بهدف تثبيت الهدنة الهشة.

واجتمع كبار المسؤولين من الدول الأربع مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لمراجعة المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بعد أكثر من عامين من الحرب الإسرائيلية.

وقال ستيف ويتكوف: «نؤكد مجددًا التزامنا الكامل بخطة السلام المكونة من 20 نقطة التي وضعها الرئيس، وندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، وممارسة ضبط النفس، والتعاون مع ترتيبات المراقبة».

ضغوط مستمرة على وقف إطلاق النار

عُقد الاجتماع وسط توترات مستمرة بشأن الاتفاق.
وأعلنت وكالة الدفاع المدني في غزة عن استشهاد ستة أشخاص يوم الجمعة جراء قصف إسرائيلي على ملجأ، ليرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين سقطوا بنيران إسرائيلية منذ بدء الهدنة إلى نحو 400 شخص.

وفي الوقت نفسه، اتهمت إسرائيل حماس مرارًا بخرق وقف إطلاق النار، حيث أفاد جيشها بمقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في غزة منذ أكتوبر.

مباحثات تركيا مع حماس

في هذا السياق، أعلنت تركيا أنها تجري مباحثات موازية مع حماس بشأن المضي قدمًا في الاتفاق. وذكرت مصادر أمنية تركية أن رئيس جهاز المخابرات التركي (MIT)، إبراهيم قالن، التقى رئيس فريق التفاوض التابع لحماس، خليل الحية، في إسطنبول يوم السبت لمناقشة الخطوات اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام.

وبحسب المصادر، تناولت المحادثات تدابير لمعالجة ما وصفته بانتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى قضايا عالقة قد تعرقل التقدم نحو المرحلة التالية من الاتفاق، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

إطلاق النار ميامي وتركيا وقف إطلاق النار الولايات المتحدة مصر وقطر غزة تركيا إسرائيليين حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

ترشيحاتنا

رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: لا تشمتوا بأهل البلاء والإيمان الحق يمنع الأذى وتتبع العورات

الدكتور سلامة داود يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

رئيس جامعة الأزهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

صلح الحديبية

عالم أزهري: صلح الحديبية نموذج للحكمة النبوية في إدارة الأزمات

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد