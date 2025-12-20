سموتريتش يتحدث عن عملية عسكرية في غزة ولبنان

أعلن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي ، اليوم السبت، أن تل أبيب قد تضطر لشن عملية عسكرية في غزة ولبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر المقبل، وهو الموعد المفترض قانوناً، أو في غضون ثلاثة أشهر، في حال التوجه إلى انتخابات مبكرة.



إخضاع حماس وحزب الله

و أكد سموتريتش على أهمية إخضاع حماس وحزب الله، مشدداً على عدم السماح لحزب الله باستعادة قوته ليشكل تهديداً جديداً لإسرائيل، حسب قوله، بحسب تصريحات للقناة 12 العبرية.



وقال الوزير المتطرف: "لم ننته بعد من مهمة تدمير حماس ونحن في مفترق طرق".

وجاءت تصريحات سموتريتش بالتزامن مع المناقشات الجارية في اجتماع ميامي بين ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر وتركيا، أمس الجمعة، لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستعدادات للمرحلة الثانية.