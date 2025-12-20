الرئيس الباكستاني يصل بغداد في زيارة رسمية

وصل آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، اليوم السبت إلى بغداد، في زيارة رسمية للعراق، يلتقي خلالها كبار المسؤولين.

و استقبل الرئيس الباكستاني بمطار بغداد الدولي، وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني رئيس بعثة الشرف وعدد من كبار المسؤولين في رئاسة الجمهورية.







وذكرت الدائرة الاعلامية لرئاسة الجمهورية، ان “يوم غد الأحد ستقام مراسم استقبال للرئيس الباكستاني في قصر بغداد، تليها مباحثات ثنائية بين رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والرئيس زرداري، تعقبها مباحثات موسعة بين الجانبين العراقي والباكستاني”.



