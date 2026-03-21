قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علاء فاروق: نعمل على مدار الساعة لضمان استقرار منظومة الإنتاج الزراعي
بسبب الرقص في الشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 7 أجانب مع 4 أشخاص في الجيزة
بيراميدز يتأخر أمام الجيش الملكي بهدف نظيف في الشوط الأول
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
بيراميدز يتأخر أمام الجيش الملكي بهدف نظيف
أسعار أنبوبة البوتجاز 2026 بعد زيادة الوقود
مواجهة الحسم.. موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
ظهور جديد لـ شيرين عبد الوهاب في عيد الأم يثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي.. السبب
ضبط 2.2 طن رنجة ولحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية
المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي للبحرين والسعودية استكمال لجولة خليجية تجسد دعم مصر الكامل
مطار القاهرة يحتفل بعيد الأم مع المسافرات في صالات الركاب .. صور
تناولت 39 قرصا منوما.. فتاة بالدقهلية تحاول إنهاء حياتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أسعار أنبوبة البوتجاز 2026 بعد زيادة الوقود

عبد الفتاح تركي

أسعار أنبوبة البوتجاز 2026 بعد زيادة البنزين .. تتصدر أسعار أنبوبة البوتجاز 2026 اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصةً مع الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والتي بلغت 3 جنيهات منذ يومين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة عدد من الخدمات والسلع الأساسية، وفي مقدّمتها أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري التي يعتمد عليها قطاع واسع من الأسر المصرية بشكل يومي.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل ارتباط وثيق بين أسعار الوقود وتكلفة نقل وتوزيع أسطوانات الغاز، حيث تؤدي أي زيادة في أسعار البنزين إلى تحريك أسعار الأسطوانات، سواء داخل المستودعات أو عند التوصيل إلى المنازل، وهو ما يدفع المواطنين للبحث عن الأسعار الرسمية المعلنة لتجنب الاستغلال أو المغالاة.

واقرأ أيضًا:

أنبوبة البوتاجاز

قرار رسمي بتحديد أسعار أسطوانات الغاز 2026

في هذا السياق، أصدر أحمد الأنصاري قرارًا رسميًا بتحديد أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، وذلك لأصحاب المستودعات والمفوضين وشباب الخريجين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأسعار المقرّرة عند بيعها للمواطنين، سواء داخل المستودع أو عبر خدمات التوصيل.

ويهدف هذا القرار إلى ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب في الأسعار، خاصة في ظل زيادة الطلب على أسطوانات الغاز بالتزامن مع التغيرات الأخيرة في أسعار الوقود، بما يضمن تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل وحماية المستهلك.

أسعار أنبوبة البوتجاز المنزلي 12.5 كجم

وفقًا للقرار الصادر، تم تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم على النحو الآتي:

  • 275 جنيهًا تسليم داخل أرض المستودع.
  • 285 جنيهًا تسليم خارج المستودع توصيل.

وتعكس هذه الأسعار الفارق بين تكلفة الحصول على الأسطوانة مباشرة من المستودع، وتكلفة التوصيل إلى المنازل، والتي تتضمن مصاريف النقل والخدمة، بما يوفر للمواطنين خيارين بحسب احتياجاتهم وظروفهم.

أسعار أسطوانة الغاز التجاري 25 كجم

كما شمل القرار تحديد أسعار أسطوانات الغاز التجاري سعة 25 كجم، والتي تُستخدم في الأنشطة التجارية مثل المطاعم والمحال، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

  • 550 جنيهًا تسليم داخل أرض المستودع.
  • 570 جنيهًا تسليم خارج المستودع توصيل.

وتُعد هذه الفئة من الأسطوانات ضرورية لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ما يجعل الالتزام بالأسعار المحددة أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار تكاليف التشغيل داخل هذه الأنشطة.

أنبوبة البوتاجاز

حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق

وشدد محافظ الجيزة على مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك للتأكد من التزام جميع الأطراف بالأسعار الرسمية المعلنة، ومنع بيع الأسطوانات بأسعار أعلى من المحدد.

وتستهدف هذه الحملات حماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب مزيدًا من الرقابة على السلع الأساسية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

أكدت الجهات المعنية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، سواء من حيث رفع الأسعار دون وجه حق أو الامتناع عن بيع الأسطوانات، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر أسطوانات الغاز بشكل منتظم للمواطنين.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلكين.

زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز

تأثير زيادة البنزين على أسعار البوتجاز

تأتي هذه القرارات بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين، والتي أثرت بدورها على تكلفة نقل وتوزيع أسطوانات الغاز، ما أدى إلى تعديل الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة، مع الحرص على أن تظل في حدود مناسبة للمواطنين.

ويؤكد ذلك مدى الترابط بين أسعار الطاقة بمختلف أنواعها، حيث تنعكس أي تغييرات في أسعار الوقود على عدد كبير من الخدمات والسلع الأساسية، وهو ما يتطلب تدخلًا سريعًا من الجهات المختصة لضبط الأسواق وتحديد الأسعار بشكل واضح.

استقرار الإمدادات وضمان توافر الأسطوانات

رغم التغيرات في الأسعار، تؤكد الجهات المعنية استمرار توافر أسطوانات الغاز بشكل طبيعي داخل المستودعات، مع العمل على تلبية احتياجات المواطنين دون نقص، وهو ما يساهم في تقليل حدة القلق المرتبط بارتفاع الأسعار.

مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بأسوان

كما تسعى الأجهزة التنفيذية إلى تحقيق توازن بين استقرار الإمدادات وضبط الأسعار، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية بسهولة ودون معاناة، خاصة في ظل زيادة الطلب على أسطوانات الغاز خلال هذه الفترة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد