دبلوماسي سابق: استضافة القاهرة للمنتدى الروسي - الأفريقي تعكس ثقة موسكو في الدور المصري
لغز إكاديمية وراء تطور وهيمنة الكرة المغربية
غدا أول أيام الشتاء.. أجواء شديدة البرودة وتحذير من ظاهرة خطيرة
من قلب منجم السكري.. أحمد موسى يحاور وزير البترول | بث مباشر
فوز إنبي على طلائع الجيش 2-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تقرير أمريكي: نتنياهو يبحث مع ترامب خيارات عسكرية جديدة لمواجهة إيران
القومي للسينما ناعيا سمية الألفي: تميزت بالصدق والالتزام واستحقت المحبة والاحترام
صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم
محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تقرير أمريكي: نتنياهو يبحث مع ترامب خيارات عسكرية جديدة لمواجهة إيران

كشف تقرير أمريكي، السبت، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم طرح مجموعة من الخيارات العسكرية الجديدة ضد إيران خلال لقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تصاعد المخاوف داخل إسرائيل من إعادة تنشيط برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وذكرت شبكة NBC، نقلًا عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين سابقين، أن تل أبيب تراقب بقلق مؤشرات على سعي إيران إلى استئناف إنتاج الصواريخ الباليستية، بعدما كان هذا البرنامج قد تعرض لأضرار نتيجة ضربات إسرائيلية نفذت في وقت سابق من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الاهتمام الإسرائيلي لا يقتصر على برنامج الصواريخ فحسب، بل يشمل أيضًا محاولات إيرانية لإعادة تأهيل منشآت تخصيب اليورانيوم التي تعرضت لقصف أمريكي في يونيو الماضي، إلا أن التقديرات الحالية ترى أن ترميم منظومات الصواريخ والدفاع الجوي يشكل تهديدًا أكثر إلحاحًا في المرحلة الراهنة.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن يعقد نتنياهو وترامب اجتماعًا في منتجع "مار-أ-لاغو" بولاية فلوريدا في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث يرجح أن يؤكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن استمرار تطوير القدرات الصاروخية الإيرانية يستدعي تحركًا سريعًا ومنسقًا.

وأضاف التقرير أن نتنياهو سيشدد خلال اللقاء على أن التحركات الإيرانية لا تمثل تهديدًا لإسرائيل فقط، بل تطال الاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية، مع بحث سبل التعاون أو الحصول على دعم أمريكي لأي خطوات عسكرية محتملة مستقبلًا.

وفي تعليق سابق، قال ترامب إنه لم يتم تحديد موعد اللقاء رسميًا، رغم إبداء نتنياهو رغبته في الاجتماع، بينما أعلنت إسرائيل بالفعل عن عقد اللقاء في 29 ديسمبر.

ولم يصدر تعليق من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن التقرير، كما امتنعت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة عن الرد على طلب الشبكة الأميركية للتعليق.

