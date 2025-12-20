تقرير أمريكي: نتنياهو يبحث مع ترامب خيارات عسكرية جديدة لمواجهة إيران

كشف تقرير أمريكي، السبت، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم طرح مجموعة من الخيارات العسكرية الجديدة ضد إيران خلال لقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تصاعد المخاوف داخل إسرائيل من إعادة تنشيط برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وذكرت شبكة NBC، نقلًا عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين سابقين، أن تل أبيب تراقب بقلق مؤشرات على سعي إيران إلى استئناف إنتاج الصواريخ الباليستية، بعدما كان هذا البرنامج قد تعرض لأضرار نتيجة ضربات إسرائيلية نفذت في وقت سابق من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الاهتمام الإسرائيلي لا يقتصر على برنامج الصواريخ فحسب، بل يشمل أيضًا محاولات إيرانية لإعادة تأهيل منشآت تخصيب اليورانيوم التي تعرضت لقصف أمريكي في يونيو الماضي، إلا أن التقديرات الحالية ترى أن ترميم منظومات الصواريخ والدفاع الجوي يشكل تهديدًا أكثر إلحاحًا في المرحلة الراهنة.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن يعقد نتنياهو وترامب اجتماعًا في منتجع "مار-أ-لاغو" بولاية فلوريدا في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث يرجح أن يؤكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن استمرار تطوير القدرات الصاروخية الإيرانية يستدعي تحركًا سريعًا ومنسقًا.

وأضاف التقرير أن نتنياهو سيشدد خلال اللقاء على أن التحركات الإيرانية لا تمثل تهديدًا لإسرائيل فقط، بل تطال الاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية، مع بحث سبل التعاون أو الحصول على دعم أمريكي لأي خطوات عسكرية محتملة مستقبلًا.

وفي تعليق سابق، قال ترامب إنه لم يتم تحديد موعد اللقاء رسميًا، رغم إبداء نتنياهو رغبته في الاجتماع، بينما أعلنت إسرائيل بالفعل عن عقد اللقاء في 29 ديسمبر.

ولم يصدر تعليق من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن التقرير، كما امتنعت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة عن الرد على طلب الشبكة الأميركية للتعليق.