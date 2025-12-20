قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ايران تعدم العميل "عقيل كشاورز" بتهمة التخابر مع دولة الاحتلال

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت السلطة القضائية في إيران إعدام العميل "عقيل كشاورز" بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والارتباط والتعاون الاستخباراتي معها وتصوير مواقع عسكرية وأمنية.

وفي وقت سابق ، اعتقلت السلطات الإسرائيلية،  مواطنا روسيا يقيم في إسرائيل بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية، في قضية تشكل تصعيدًا جديدًا في سلسلة التجسس الإقليمي بين تل أبيب وطهران.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم أن المعتقل متهم بجمع معلومات حساسة حول أنشطة الأمن والدفاع الإسرائيلي، ونقلها إلى إيران عبر قنوات سرية.

وفق المصادر الرسمية، فإن المعتقل كان على اتصال بأجهزة إيرانية منذ عدة أشهر، وقد تم رصده وهو يحاول الوصول إلى بيانات تتعلق بالخطط الأمنية والاستراتيجية للجيش الإسرائيلي وعمليات الدفاع المدني، بما يشمل معلومات حول مواقع عسكرية وبنية تحتية حساسة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتعزيز الرقابة على الأنشطة الاستخباراتية الإيرانية داخل الدولة، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة بين الطرفين على خلفية البرنامج النووي الإيراني والعمليات الإقليمية في سوريا ولبنان.

المتحدث باسم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أكد أن المعتقل سيواجه التحقيقات القضائية، مشيرًا إلى أن هذه القضية تكشف مجددًا محاولات طهران للتسلل إلى المجتمع الإسرائيلي عبر شبكة عملاء مدربة، سواء من المقيمين أو من القادمين حديثًا. وأضاف أن الأجهزة الإسرائيلية ستواصل تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية ضد أي نشاط يهدد الأمن القومي.

ويرى محللون أن هذا الاعتقال يسلط الضوء على حجم المخاطر الاستخبارتية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا للعمليات الاستخباراتية والتجسسية، خاصة مع استمرار الصراع الإسرائيلي-الإيراني في سوريا ولبنان، والسعي الإيراني للوصول إلى معلومات حول القدرات العسكرية الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل نفذت خلال السنوات الماضية سلسلة اعتقالات مشابهة لمشتبه بهم بالتجسس لصالح طهران، حيث كان بعضها مرتبطًا بمحاولات الحصول على أسرار عسكرية أو تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية داخل البلاد. ومن المتوقع أن تؤدي هذه القضية إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية مماثلة.

إيران إعدام عقيل كشاورز تهمة التخابر إسرائيل سوريا ولبنان

