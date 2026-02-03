قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صلاح سلام: كتاب "شخصيات وأحداث سيناوية" يظهر دور أبناء سيناء في التاريخ الحديث

أ ش أ

أكد الكاتب صلاح سلام، أن كتابه "شخصيات وأحداث سيناوية"، يهدف إلى تصحيح الصورة النمطية عن سيناء، التي لم تكن يوما مجرد موطن للبدو الرحل، بل أنجبت قادة عظاما ومناضلين كان لهم دور حاسم في تاريخ مصر الحديث.


وقال الكاتب صلاح سلام، لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، "إن الكتاب سلط الضوء على نماذج بارزة، من بينهم الفريق فؤاد ذكري واللواء نبيل شرب، إلى جانب أساتذة وعلماء ومناضلين حصلوا على نوط الامتياز من الدرجة الأولى تقديرا لعملهم خلف خطوط العدو، وبعضهم تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان لهم إسهام مباشر في دعم القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر".
وأوضح أن الكتاب يغطي فترة تاريخية تمتد من ما قبل عام 1967 وحتى سنوات الحروب، كاشفا عن مشروع كتاب جديد قيد الإعداد بعنوان "سيناء والعشرية السوداء"، يتناول مرحلة دقيقة من تاريخ سيناء خلال الفترة من 2011 إلى 2021، وهي سنوات مواجهة الإرهاب.


في سياق متصل، تحدث الكاتب عن كتابه الثاني "سطور من دفتر الوطن"، الذي يرصد شخصيات وأحداثا ثقافية وسياسية وفنية مؤثرة، من بينها أحمد شوقي وعلاقته بأم كلثوم وشيخ الأزهر، والطبيب هاشم فؤاد عميد كلية طب قصر العيني الأسبق، إلى جانب القائد الشهيد إبراهيم الرفاعي مؤسس مجموعة 39 قتال، وبطولات موقع كبريت خلال حرب أكتوبر 1973.


كما يتناول الكتاب نماذج للعطاء المجتمعي مثل بدري فرغلي، الذي مثل تجربة عصامية فريدة في العمل العام، إضافة إلى وقفات نقدية وجدانية مع أعمال الشاعر حسين السيد، في إطار من التذوق الفني والتحليل الثقافي.


وعن معرض القاهرة الدولي للكتاب، أكد الكاتب أنه يعد مؤشرا حقيقيا على حيوية المشهد الثقافي في مصر، مشيرا إلى الإقبال اللافت من مختلف الفئات العمرية، وخاصة الشباب والفتيات، واهتمامهم باقتناء كتب فكرية وثقافية عميقة، وهو ما يعكس وعيا ثقافيا متجذرا نابعا من تراكم الحضارات التي شكلت الشخصية المصرية عبر التاريخ، من الفراعنة لليونانيين للإغريق للتنوع المسيحي ثم الإسلام ثم البعد الأفريقي والبعد المتوسطي، فكلها عوامل انصهرت لتكون الشخصية المصرية.
 

الصورة النمطية سيناء مصر

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

