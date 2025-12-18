وزير خارجية إيران: طهران وموسكو تعززان التعاون لمواجهة العقوبات الغربية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "تعزيز التعاون بين موسكو وطهران سيمكن من اتخاذ إجراءات أقوى ضد العقوبات الغربية غير القانونية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي"، على حد قوله.

وكتب عراقجي - في منشور له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية - : "بناءً على معاهدة الشراكة الاستراتيجية بيننا، اتفقت وزارتا الخارجية الإيرانية والروسية على خارطة طريق مدتها ثلاث سنوات لتنظيم وتعزيز التعاون والتنسيق بيننا".

وأضاف أن "التعاون الوثيق بين موسكو وطهران سيمكن من اتخاذ إجراءات أقوى ضد العقوبات الغربية غير القانونية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتعزيز مشاريع البنية التحتية، وعرقلة الإجراءات غير القانونية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".