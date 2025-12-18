مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

أُصيب الفنان محيي إسماعيل بجلطة في المخ، استدعت نقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.





ووفقًا لمصادر مقربة، لاحظ جيران الفنان غيابه منذ ساعات الصباح، ما دفعهم لإبلاغ أسرته التي انتقلت فورًا إلى شقته بمنطقة المهندسين، وبعد كسر باب الشقة، عُثر عليه مغميًا عليه داخل غرفته.





وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى، حيث يخضع حاليًا للفحوصات والرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة من أسرته وعدد من المقربين للاطمئنان على حالته الصحية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: