إقبال النساء وكبار السن على اللجان الانتخابية بالقرى بدمياط

تشهد اللجان الانتخابية بدمياط ، إقبالا من الناخبين داخل القرية بالدائرة الثانية التى تجري بها الإعادة، حيث تجري جولة الإعادة لانتخابات البرلمانيه بالدائرة الثانية وتضم فارسكور والزرقا وكفرسعد.

جرى تكثيف التواجد الأمني والتنظيمي أمام لجان قرية الرحامنة،حيث يوجد بها لجنتين انتخابيتين وذلك لضمان انسيابية دخول وخروج الناخبين .

وتُعد لجان كفر الغاب والرحامنة وميت أبو غالب من أبرز اللجان الانتخابية ، باعتبارها مسقط رأس عدد من المرشحين الأكثر حضورًا على الساحة الانتخابية، وهو ما انعكس على ارتفاع نسب المشاركة داخل تلك اللجان

ومن الملفت تواجد العنصر النسائي بقوة داخل لجان الرحامنه وايضا توافد ملحوظ من كبار السن على اللجنه.

الجدير بالذكر أن الدئرة الثانية التى تشمل مراكز كفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو بعدد ٨٠ مركزا انتخابيا و ٩٣ لجنة فرعية تم تجهيزهم لاستقبال نحو ٥١٤٨٢٠ ناخبا وناخبة.