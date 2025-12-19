انتخابات النواب.. الحصر العددي لأصوات المرشحين بجولة الإعادة بدمياط

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة دمياط ، عن الحصر العددي للأصوات بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بدمياط.



أعلنت اللجان العامة بمحافظة دمياط الانتهاء من أعمال الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية، عقب الانتهاء من فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية وتجميع النتائج.

وجاء نتائج الحصر العددي، بأن إجمالي الأصوات: 89,458 صوتًا، الأصوات الصحيحة: 87,967 صوتًا، الأصوات الباطلة: 1,491 صوتًا



كما أعلنت أن اصوات المرشحين بالترتيب حسب الاصوات هم، محمود نجيب مشعل: 59,687 صوتًا، السيد نصحي الغيطاني: 53,372 صوتًا، أبو المعاطي رضا مصطفى أبو المعاطي: 37,732 صوتًا، المهندس السيد أبو الجود: 25,475 صوتًا.

جدير بالذكر أنه جرت جولة الإعادة بالدائرة الثانية التي تضم مراكز كفر سعد، وفارسكور، والزرقا، والسرو، من خلال 93 لجنة فرعية داخل 80 مقرًا انتخابيًا، لاستقبال نحو 514,820 ناخبًا وناخبة ويتنافس اربعه مرشحين على مقعدى الفردى بالدائرة.

