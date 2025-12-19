مصر تترأس شبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط لعام 2026

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اختيار مصر بالإجماع لتولي الرئاسة المشتركة لشبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط (REMESA)، لعام 2026، وذلك في خطوة تعكس الثقة الإقليمية في الدور القيادي لمصر في تعزيز الصحة الحيوانية والتعاون الإقليمي.

جاء ذلك الاختيار خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الدائمة المشتركة لشبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط (REMESA)، الذي انعقد في مدينة فاليتا بمالطا ، مشاركة واسعة من رؤساء الخدمات البيطرية في 15 دولة متوسطية، فضلا عن ممثلي المنظمات الاقليمية والدولية المعنية.

مواجهة الأمراض العابرة للحدود

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الصحة الحيوانية، وتطبيق نهج "الصحة الواحدة" لمواجهة الأمراض العابرة للحدود، بما في ذلك الأمراض ذات الصلة بالتغير المناخي مثل الحمى القلاعية، وجدري الجلد العقدي، وحمى الوادي المتصدع، مشيرا إلى نجاح مصر في تطوير برامج وطنية فعالة لمكافحة الأمراض الحيوانية، بما في ذلك حملات التحصين واسعة النطاق، وتحسين نظم الترصد الوبائي، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي في المزارع والأسواق.



وشدد الأقنص على أهمية الدور الذي تلعبه الشبكة في تنسيق الاستجابة الإقليمية للأمراض الحيوانية، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، مؤكداً أن استضافة مصر للاجتماع المقبل ستشكل فرصة لتعزيز الشراكات العلمية والفنية، وتطوير خطط عمل مشتركة لمواجهة التحديات الصحية في المنطقة.

تحسين الصحة الحيوانية

الجدير بالذكر أن شبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط (REMESA)، قد تأسست عام 2009 بهدف تحسين الصحة الحيوانية في حوض البحر المتوسط، وتنسيق أنشطة الترصد والسيطرة على الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية للخدمات البيطرية، كما تشمل أولويات الشبكة مكافحة الأمراض مثل الحمى القلاعية.