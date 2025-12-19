قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محسن صالح: ما يقدمه المغرب إعجاز كروي
النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لدعم أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو
فرنسا تبدأ عمليات التفتيش في قضايا فساد.. وتورط وزيرة الثقافة
بالألعاب النارية.. معركة بين أنصار مرشحي الانتخابات عقب إعلان النتيجة بالقنطرة
الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني
أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا
مصر تترأس شبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط لعام 2026
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة
زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محسن صالح: ما يقدمه المغرب إعجاز كروي

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

أشاد الدكتور محسن صالح، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، بما قدمه المنتخبان الأردني والمغربي في بطولة كأس العرب، مؤكدًا أن ما يحققه المغرب على مستوى كرة القدم يُعد «إعجازًا بكل المقاييس»، نتيجة العمل المؤسسي الواضح وتغيير العقلية الكروية.

ووجّه صالح التهنئة للمنتخب الأردني على ظهوره المميز في البطولة، مؤكدًا أن ما وصل إليه «النشامى» يعود بجزء كبير منه إلى الأسس التي وضعها الراحل الكابتن محمود الجوهري، الذي كان له دور محوري في بناء منظومة احترافية لا تزال آثارها الإيجابية مستمرة حتى اليوم.

وأوضح صالح أن الفارق الحقيقي بين المغرب ومصر في كرة القدم لا يتعلق بالإمكانيات فقط، بل يكمن في «عقلية الربح مقابل عقلية النجاح»، مشيرًا إلى أن الكرة المغربية تُدار بعقلية تهدف للاستدامة والتطور، بينما تفتقد الكرة المصرية للتخطيط طويل المدى.

وانتقد رئيس اللجنة الفنية السابق واقع كرة القدم المصرية، مؤكدًا أنها أصبحت حكرًا على القادرين ماديًا، ما أدى إلى حرمان الكثير من المواهب الحقيقية من ممارسة اللعبة والوصول إلى الأندية، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى المنتخبات.

كما وجّه صالح انتقادات حادة لآلية اختيار المدربين في مصر، مشددًا على أنه «لا يوجد انتقاء صحيح»، وأن القرارات تُدار في كثير من الأحيان بالمجاملات والعلاقات، وليس بالكفاءة والسيرة الفنية.

وأكد أن غياب التخطيط والرؤية الواضحة أدى إلى تراجع النتائج، مقارنة بما تشهده دول مثل المغرب التي نجحت في بناء منظومة قوية على مستوى المنتخبات والأندية، لتصبح نموذجًا يُحتذى به في القارة الإفريقية.


 

منتخب المغرب منتخب الاردن كأس العرب اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يبدأ المستأجر سداد فروق الإيجار القديم؟

شتاء

أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

مرتبات شهر ديسمبر ٢٠٢٥

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين

أموال

مفاجأة تنتظر أصحاب المعاشات أول يناير 2026.. زيادة جديدة احسب معاشك

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: اختطاف 13 مصليًا في هجوم مسلح على كنيسة بوسط نيجيريا

الزواج

هل وجود الآيات القرآنية في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد