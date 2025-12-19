حلمي طولان: أعتذر للجماهير.. ولم أسعى لتدريب المنتخب بكأس العرب

قدم حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري والمدير الفني للمنتخب الوطني الثاني، اعتذاره الرسمي للشعب المصري بسبب سوء نتائج المنتخب في بطولة كأس العرب.

وقال طولان خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2:"أعتذر لجماهير الكرة المصرية داخل مصر وفي قطر على النتائج التي حدثت في البطولة.

وتابع: "كنا نتمنى تقديم أداء ونتائج أفضل، ولكن قدر الله ما شاء فعل."

أكد حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني للمنتخب الوطني الثاني، أنه لم يسعى لتولي مهمة تدريب المنتخب في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.



وقال طولان خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "لم أسعَ أو أضع في مخيلتي تولي تدريب المنتخب الثاني في كأس العرب. الكابتن علاء نبيل هو أول من طرح اسمي أمام اللجنة الفنية."

وأضاف أن اللجنة الفنية استقرت في البداية على ترشيح حسام البدري وطلعت يوسف لما يمتلكانه من خبرات، وأن قرار توليه جاء بتوجيه من رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة لفترة قصيرة خلال البطولة قبل العودة لممارسة مهامه باللجنة.

وأشار طولان إلى وجود أسماء كبيرة في اللجنة الفنية، مثل حسن شحاتة، علي أبو جريشة، محسن صالح، محمد عمر، أحمد حسن وعبد الظاهر السقا، مؤكداً أن موقف محسن صالح كان غريباً بالنسبة له بعدما قال إن اللجنة لم تختارني".