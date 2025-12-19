شوبير يهاجم طولان وفايز: هل هؤلاء مسؤولون عن تطوير الكرة المصرية لـ 2038؟

انتقد الإعلامي أحمد شوبير تصريحات حلمي طولان ومحمود فايز في بعض البرامج الرياضية.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس: "طيب كابتن حلمي طولان عضو باللجنة الفنية لاتحاد الكرة، ومحمود فايز المحلل الفني لاتحاد الكرة، وماشاء الله الاتنين شغالين تصريحات وهجوم علي بعض في البرامج والسوشيال ميديا.. هل حيكونوا مسئولين عن خطة التطوير من النهارده لـ 2038 برضه ولا ايه؟؟؟ ".



وكان حلمي طولان قال في تصريحات تليفزيونية: «محمود فايز كان مرشحا للعمل معي كمحلل أداء بما أنه معين في اتحاد الكرة، ولكن أسلوبه لم يعجبني في موقف معين. لذلك أتيت بمحلل آخر واختبرته وكان مناسبا لي، ولكن فايز أطاح به فقلت له أنت لست معي وهذا الشاب هو من سيتواجد معي».