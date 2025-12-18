حلمي طولان: هذه أسباب عدم التنسيق مع حسام حسن.. وهؤلاء رفضوا المنتخب الثاني

أكد حلمي طولان، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري والمدير الفني للمنتخب الوطني الثاني، أنه كان يتمنى وجود تنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن، لكنه كشف عن خلاف قديم بينهما لم يُحل بعد.

وقال طولان خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "المشكلة تعود إلى وقت تدريبي سموحة، وعندما سجل فريقي هدفًا قاتلًا، قام حسام حسن بسبي بألفاظ خارجة وبعد المباراة كان يرغب في التعدي عليّ."

وأضاف: "بعد دخولي اللجنة الفنية، قلت إن كل الدعم للجهاز الفني للمنتخب مهما كان المدير الفني".

وأكمل: "كنا نرغب في تواجد صلاح محسن بدل مروان حمدي بسبب رفض بيراميدز".

واختتم: "أحمد حجازي وعبد الله السعيد اعتذرا عن الانضمام، وطلبت من محمود حمدي الونش التحدث مع ناصر ماهر، لكنه كان يعاني نفسيًا بسبب استبعاده من المنتخب الأول، وتحدث معي قبل السفر واعتذر بطريقة مهذبة جدًا."