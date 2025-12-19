قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرهان بعد عودته إلى السودان: شكرا لمصر ولـ الرئيس السيسي
تحديد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون الأمريكية
روسيا تنشر أحدث منظومة لصواريخها النووية في بيلاروسيا
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19-12-2025
ماقصرتوا.. أول تعليق من الملكة رانيا على خسارة الأردن لقب كأس العرب
أمريكا توافق على مبيعات عسكرية للناتو بقيمة 136.1 مليون دولار
أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة لـ أسطول الظل الإيراني
جلسة تحفيزية داخل المعسكر.. محمد صلاح يشعل حماس لاعبي المنتخب قبل أمم أفريقيا
ترامب يوجه الدعوة للقاء الرئيس السيسي.. ويؤكد: لم أحدد موعدا للقاء نتنياهو
كاتب ومفكر: لا زواج ديني في الإسلام.. والمذهب الجعفري لا يقر بالطلاق الشفوي
إسرائيل تشتعل.. فوضى واشتباكات بين الشرطة والحريديم
منتخب مصر يخوض أول تدريب في المغرب استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إسرائيل تشتعل.. فوضى واشتباكات بين الشرطة والحريديم

فرناس حفظي

شهدت إسرائيل، تصعيدا جديدا في احتجاجات الحريديم، امتد من القدس إلى مدينة عسقلان، على خلفية اعتقال فارين من الخدمة العسكرية، ومحاولات تمرير قانون إعفاء من التجنيد، ما أدى إلى إغلاق طرق رئيسية واعتقال عدد من المتظاهرين.


وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها منعت حافلات تقل متظاهرين من فصيل «القدس» من دخول عسقلان، بعد معلومات عن نيتهم تنظيم احتجاج قرب منزل أحد ضباط الشرطة العسكرية. 

واضطر المتظاهرون إلى النزول عند المدخل الشمالي للمدينة، حيث أغلقوا الطريق السريع رقم 4 ومفارق رئيسية أخرى، قبل أن تعتقل الشرطة ثمانية أشخاص بشبهة الاعتداء على أفرادها والإخلال بالنظام العام.


وقالت الشرطة إن المتظاهرين تجاهلوا أوامر التفريق، ما دفعها لاستخدام القوة لتفريقهم، مؤكدة أنها «ستسمح بالتظاهر في إطار القانون، لكنها ستتعامل بحزم مع أعمال الشغب والاعتداء على رجال الأمن».


من جهته، أعلن فصيل «القدس» أن الاحتجاجات جاءت ردا على ما وصفه بـ«الاعتقال الجنائي لطلاب المعاهد الدينية»، ومحاولات توقيفهم داخل منازلهم، مؤكدًا أن المظاهرات استهدفت الوصول إلى محيط منزل ضابط في الشرطة العسكرية، الذي اتهمه بقيادة «حملة اضطهاد ضد طلاب التوراة».


ووفق الفصيل، أدى منع الشرطة للمتظاهرين من الوصول إلى الموقع إلى فرض حصار فعلي على مداخل عسقلان، حيث أُغلقت الطرق المؤدية للمدينة ومنع الدخول والخروج منها لساعات.


وفي موازاة ذلك، نُظّمت في حي ميا شعاريم بالقدس مسيرات واحتفالات شارك فيها أطفال يحملون مشاعل، احتفاءً بإطلاق سراح جندي فار من الخدمة العسكرية بعد قضائه 90 يومًا في سجن عسكري، وسط رقصات في الشوارع.


وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجيش الإسرائيلي والجماعات الحريدية المتشددة، عقب سلسلة اعتقالات ومحاولات توقيف لفارين من الخدمة خلال الأيام الماضية، بعضها فشل بسبب تدخل محتجين، فيما أسفرت مواجهات سابقة في القدس عن إصابة 13 شرطيا بجروح طفيفة خلال اشتباكات استمرت لساعات.

إسرائيل احتجاجات الحريديم مدينة عسقلان القدس الخدمة العسكرية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

محافظة دمياط

انتخابات النواب.. الحصر العددي لأصوات المرشحين بجولة الإعادة بدمياط

انتخابات مجلس النواب

جولة الإعادة بانتخابات النواب.. ننشر الحصر العددي لدوائر المنوفية

جهود متنوعة

انطلاق حملة ستر ودفا وإطعام الطعام في أسوان

بالصور

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

