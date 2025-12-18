قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هند الضاوي: إسرائيل تعد مخططا خطيرا للتخلص من قادة الأسرى الفلسطينيين

هند الضاوي
هند الضاوي
محمود محسن

حذّرت الإعلامية هند الضاوي، من أن إسرائيل تُجهّز لما وصفته بمؤامرة كبرى تستهدف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مؤكدة أن هناك مؤشرات مقلقة على تحضير أمر خطير في هذا الملف خلال الفترة المقبلة، وقالت إن الأحاديث المتداولة داخل الأوساط الإسرائيلية تعكس مزاعم ومخاوف من اندلاع انتفاضة للأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن أقصى ما يمكن أن يلجأ إليه الأسير الفلسطيني داخل سجون الاحتلال هو الإضراب عن الطعام، مشيرة إلى خشيتها من أن تستغل إسرائيل وأجهزتها الأمنية أي تطور داخل السجون لافتعال أحداث تُستخدم ذريعة للتخلص من القيادات البارزة بين الأسرى، تمهيدًا لتمرير قوانين أكثر قسوة، من بينها قانون إعدام الأسرى.

وأكدت هند الضاوي، أن القيادات الأسيرة تمثل رمزًا مهمًا للشارع الفلسطيني، وأن استهدافها قد يكون جزءًا من مخطط أوسع تحكمه عقلية دينية متطرفة وعقيدة مسيطرة داخل إسرائيل، تزعم أنها تخوض ما يسمى بحرب يوم القيامة، وأضافت أن هذه العقلية قد تدفع سلطات الاحتلال إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين.

واختتمت هند الضاوي تصريحاتها بتجديد التحذير من أن شيئًا كبيرًا وخطيرًا يجري الإعداد له داخل إسرائيل فيما يخص ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، داعية إلى اليقظة ومتابعة ما يحدث داخل السجون عن كثب لما يحمله من تداعيات بالغة الخطورة.

