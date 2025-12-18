هند الضاوي: ترامب يتعامل باستهانة مع أراضي العرب ويرى نفسه أول رئيس يهودي لأمريكا

قالت الاعلامية هند الضاوي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهر خلال احتفالية عيد الحانوكا في الولايات المتحدة متحدثًا عن ما وصفه بإنجازاته لصالح الإسرائيليين واليهود، في خطاب عكس نظرته المستهينة بالأراضي العربية وتعاطيه معها وكأنها أوراق يمكن منحها بسهولة.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ترامب اعتبر من أبرز إنجازاته قراره بمنح الجولان السورية لإسرائيل، متسائلة عن الكيفية التي يتجرأ بها رئيس دولة كبرى على الإعلان صراحة عن منحه أرضًا عربية لمحتل، في تجاهل كامل للحقوق العربية والقانون الدولي.

وأضافت الضاوي، أن ترامب لم يكتفِ باتخاذ قرارات تمس الأراضي العربية، بل تفاخر بها علنًا أمام اليهود، معتبرًا ذلك إنجازًا تاريخيًا، وهو ما يعكس طريقة تعامله مع قضايا المنطقة باستخفاف واستهانة واضحة.

وأكدت أن سياسات ترامب كانت موجهة بالأساس لخدمة مصالح اليهود وإسرائيل، وهو ما يفسر حالة الاحتفاء التي لقيها داخل الأوساط اليهودية، بعد أن حقق لهم ما وصفته بـ«الأحلام المؤجلة» وسمح بتمدد إسرائيل بصورة غير مسبوقة في تاريخ الإدارات الأمريكية.

واختتمت هند الضاوي تصريحاتها بالتأكيد على أن ترامب يرى نفسه أول رئيس يهودي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما انعكس بوضوح في مواقفه وقراراته التي انحازت بشكل كامل لإسرائيل على حساب الحقوق العربية.