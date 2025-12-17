هند الضاوي: خطة إسرائيلية للسيطرة على عقول الأطفال عبر التعليم الأمريكي

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن هناك حالة قلق متصاعدة داخل إسرائيل نتيجة انقلاب الرأي العام العالمي ضدها، مشيرة إلى أن تل أبيب تعمل حاليًا على تنفيذ خطة ممنهجة لإعادة السيطرة على نظام التعليم، خصوصًا الأطفال والنشء في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل تضخ إنفاقًا واسعًا للتأثير على نقابات المعلمين في أمريكا، بهدف توجيه عقول الأجيال الجديدة وتحسين صورتها الذهنية، مؤكدة أن المعركة لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت معركة وعي وتعليم وإعلام طويل المدى.

وعن الأوضاع الداخلية في إسرائيل، قالت هند الضاوي، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يخضع لمحاكمات وجلسات استماع في عدد من القضايا، مشيرة إلى أن المحكمة أصرت على حضوره شخصيًا، مضيفة أن نتنياهو تعمّد استقبال رئيس برلمان باراجواي داخل قاعة المحكمة أثناء إحدى جلسات محاكمته، في محاولة متعمدة لإحراج مؤسسات الدولة الإسرائيلية أمام الرأي العام.

وشددت هند الضاوي، على أن نتنياهو لا يرى مشكلة في الإساءة لصورة إسرائيل دوليًا طالما يخدم ذلك مصالحه الشخصية، مشيرة إلى أن هذه الواقعة أثارت انتقادات واسعة داخل إسرائيل، حيث خرج عدد من القادة السياسيين لمهاجمة تصرفات نتنياهو، من بينهم زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي أكد أن نتنياهو يتعمد إحراج إسرائيل والإضرار بصورتها الخارجية من أجل مكاسب شخصية.