أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأربعاء
متحدث الأوقاف: سعر الإيجار الجديد لأراضي الأوقاف أقل من السوق 10-15%
متحدث الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الدخول بناء على ارتفاع معدلات النمو
غياب عادل إمام وحضور نجوم الفن في عزاء شقيقته بمسجد الشرطة| صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالغربية يرد على فيديو تجميع ناخبين بأرض الننى بقسم ثان المحلة
الأهلي يرفع عرضه لضم «بلعمري».. والرجاء يتمسك بـ800 ألف دولار
لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
توك شو

هند الضاوي: خطة إسرائيلية للسيطرة على عقول الأطفال عبر التعليم الأمريكي

إسراء صبري

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن هناك حالة قلق متصاعدة داخل إسرائيل نتيجة انقلاب الرأي العام العالمي ضدها، مشيرة إلى أن تل أبيب تعمل حاليًا على تنفيذ خطة ممنهجة لإعادة السيطرة على نظام التعليم، خصوصًا الأطفال والنشء في الولايات المتحدة الأمريكية.
 

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل تضخ إنفاقًا واسعًا للتأثير على نقابات المعلمين في أمريكا، بهدف توجيه عقول الأجيال الجديدة وتحسين صورتها الذهنية، مؤكدة أن المعركة لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت معركة وعي وتعليم وإعلام طويل المدى.

وعن الأوضاع الداخلية في إسرائيل، قالت هند الضاوي، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يخضع لمحاكمات وجلسات استماع في عدد من القضايا، مشيرة إلى أن المحكمة أصرت على حضوره شخصيًا، مضيفة أن نتنياهو تعمّد استقبال رئيس برلمان باراجواي داخل قاعة المحكمة أثناء إحدى جلسات محاكمته، في محاولة متعمدة لإحراج مؤسسات الدولة الإسرائيلية أمام الرأي العام.

وشددت هند الضاوي، على أن نتنياهو لا يرى مشكلة في الإساءة لصورة إسرائيل دوليًا طالما يخدم ذلك مصالحه الشخصية، مشيرة إلى أن هذه الواقعة أثارت انتقادات واسعة داخل إسرائيل، حيث خرج عدد من القادة السياسيين لمهاجمة تصرفات نتنياهو، من بينهم زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي أكد أن نتنياهو يتعمد إحراج إسرائيل والإضرار بصورتها الخارجية من أجل مكاسب شخصية.

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

بتعاني من إرهاق وضعف رؤية؟.. ما لا تعرف عن مرض التصلب المتعدد

عواصف

لا ترى بالعين المجردة.. دوامات خفية تهدد سواحل العالم| ما القصة؟

رحلة طيران

فأر على ارتفاع 10 آلاف متر.. لحظات ذعر تُربك رحلة عابرة للأطلسي| أيه الحكاية؟

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

