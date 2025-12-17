تتجاوز 6.7 مليار دولار.. ألمانيا تدعم اقتصاد إسرائيل بعقد أكبر صفقة أسلحة في تاريخها

أفادت صحيفة “إسرائيل اليوم” بأن صفقة بيع منظومة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى «السهم 3» إلى ألمانيا تعد الأكبر في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، من حيث القيمة المالية وحجم التعاون العسكري بين الجانبين.

وأوضحت الصحيفة أن القيمة الإجمالية للصفقة من المتوقع أن تتجاوز 6.7 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 20 مليار شيكل إسرائيلي، ما يشكل دفعة كبيرة لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية والاقتصاد المرتبط به.

وكانت تقارير عبرية قد أشارت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى تسليم إسرائيل منظومة «السهم 3» إلى القوات الجوية الألمانية، خلال حفل رسمي أقيم في قاعدة جوية جنوب العاصمة برلين.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جرى التوقيع الرسمي على الصفقة في سبتمبر 2023، في خطوة وصفت بالتاريخية، إذ تعد المرة الأولى التي ينشر فيها هذا النظام الدفاعي خارج حدود إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك المرة الأولى التي تشغله فيها دولة أخرى بشكل مستقل.

وتم نشر المنظومة في قاعدة هولزدورف الجوية شرق ألمانيا، على بعد نحو 120 كيلومترًا جنوب برلين، على أن تنشر لاحقًا في مواقع إضافية لتعزيز منظومة الدفاع الجوي الألمانية.