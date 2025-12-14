قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ألمانيا تحبط مخطط إرهابي في سوق عيد الميلاد بولاية بافاريا

سوق عيد الميلاد في بافاريا
سوق عيد الميلاد في بافاريا
فرناس حفظي

أعلنت الشرطة الألمانية والادعاء العام، في بيان مشترك، عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف سوقا لهدايا عيد الميلاد في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، وذلك بعد اعتقال خمسة رجال يشتبه في تبنيهم أفكارا إسلامية متشددة والتخطيط لتنفيذ هجوم دهس بسيارة داخل السوق المزدحم بالمدنيين.

وأوضحت السلطات أن العملية الأمنية جاءت في توقيت حساس، تزامنا مع موسم أعياد الميلاد الذي يشهد عادة تجمعات كبيرة في الساحات والأسواق المفتوحة.

وبحسب البيان، فإن الموقوفين ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 22 و28 و30 عاما، إلى جانب مصري يبلغ من العمر 56 عامًا وسوري يبلغ 37 عامًا. 

وتم اعتقالهم يوم الجمعة عند معبر سوبن الحدودي بين ألمانيا والنمسا، بعد متابعة أمنية دقيقة أشارت إلى نواياهم الخطيرة، وتشير التحقيقات إلى أن المجموعة كانت تخطط لاستخدام سيارة لدهس رواد سوق في منطقة دينجولفينج-لانداو، بهدف إحداث أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى.

ويعكس هذا التطور استمرار المخاوف الأمنية في ألمانيا، خصوصا أن أسواق عيد الميلاد أصبحت منذ عام 2016 أهدافًا رمزية للتنظيمات المتطرفة.

الشرطة الألمانية مخطط إرهابي هدايا عيد الميلاد جنوب ألمانيا ولاية بافاريا

