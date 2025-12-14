ألمانيا تحبط مخطط إرهابي في سوق عيد الميلاد بولاية بافاريا

أعلنت الشرطة الألمانية والادعاء العام، في بيان مشترك، عن إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف سوقا لهدايا عيد الميلاد في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، وذلك بعد اعتقال خمسة رجال يشتبه في تبنيهم أفكارا إسلامية متشددة والتخطيط لتنفيذ هجوم دهس بسيارة داخل السوق المزدحم بالمدنيين.

وأوضحت السلطات أن العملية الأمنية جاءت في توقيت حساس، تزامنا مع موسم أعياد الميلاد الذي يشهد عادة تجمعات كبيرة في الساحات والأسواق المفتوحة.

وبحسب البيان، فإن الموقوفين ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 22 و28 و30 عاما، إلى جانب مصري يبلغ من العمر 56 عامًا وسوري يبلغ 37 عامًا.

وتم اعتقالهم يوم الجمعة عند معبر سوبن الحدودي بين ألمانيا والنمسا، بعد متابعة أمنية دقيقة أشارت إلى نواياهم الخطيرة، وتشير التحقيقات إلى أن المجموعة كانت تخطط لاستخدام سيارة لدهس رواد سوق في منطقة دينجولفينج-لانداو، بهدف إحداث أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى.

ويعكس هذا التطور استمرار المخاوف الأمنية في ألمانيا، خصوصا أن أسواق عيد الميلاد أصبحت منذ عام 2016 أهدافًا رمزية للتنظيمات المتطرفة.