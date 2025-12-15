شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟

دخل نادي الزمالك النفق المظلم وبات مجلس إدارة القلعة البيضاء مهدد بالرحيل وإحالته لـ النيابة العامة في ظل الأزمة الحالية حول أرض أكتوبر.

وسادت حالة من الإنقسام داخل مجلس الإدارة حول تقديم الإستقالة من عدمه لمواجهة أزمة أرض مدينة أكتوبر.

وزارة الشباب والرياضة تساند الزمالك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة مساندة نادي الزمالك في أزمته الحالية كونه أحد أهم أعمدة الرياضة المصرية وإفريقيا حيث أكدت وزارة الشباب والرياضة متابعتها الدقيقة لكافة التطورات المرتبطة بهذا الملف وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية وخاصة الجماهيرية منها.

وأشارت الوزارة في بيانها إلي حرصها الكامل على السعي منذ البداية في الحفاظ على استقرار نادى الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الامر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

تنسيق مع الإسكان من أجل إنهاء أزمة الزمالك

أكد وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية، لدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة.

أحمد سليمان يعلق على أزمة أرض أكتوبر بـ الزمالك

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أزمة ملف أرض اكتوبر والتلويح بإحالة مجلس الإدارة للنيابة العامة.





قال أحمد سليمان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إلي من يهمه الأمر إذا كان هناك خطأ منسوب إلي مجلس الإدارة فنحن على أتم الإستعداد للمحاسبة والمسائلة وأنا أولهم والمثوول أمام أي جهة.





تابع: أما الكيان فهو رمز رياضي مصري أصيل ملك لأعضاؤه وجماهيره وكلي أمل ورجاء أن نتعاون جميعا للحفاظ عليه وعلي تاريخه ومكتسباته وتنميته للوقوف مستقبلا أمام أي عقبات.





الشق القانوني في أزمة أرض الزمالك





أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن ما كشفته النيابة العامة مؤخرًا بشأن أزمة أرض نادي الزمالك يعكس قدرًا كبيرًا من الدقة والوضوح، مطالبًا جميع جهات الدولة بالاقتداء بالنهج القانوني الذي اتبعته النيابة في هذا الملف الشائك.





وأشار رشوان إلى أن المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 2184 الخاص بضبط السوق العقاري، تنص صراحة على عدم جواز بيع أي وحدات دون الحصول على القرار الوزاري باعتماد المخطط العام، وكذلك القرار التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة حول ما تم في مشروع أرض أكتوبر.





وتساءل المحامي بالنقض عن كيفية الحديث عن مخطط عام وبيع وحدات، في وقت لم تتجاوز فيه نسبة الإنشاءات داخل المشروع 2% فقط، مؤكدًا أن النيابة العامة استفسرت بدقة عن الكيفية التي تمت بها عمليات الشراء دون مراجعة قانونية معتمدة.

الصدمة تلاحق جماهير نادي الزمالك

سادت حالة من الغضب بين جماهير نادي الزمالك عقب إصدار بيان النيابة العامة والذي أكد إدانة النادي في التحصل على تحصل من الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

وتسالت جماهير نادي الزمالك عن موقف مجلس إدارة النادي عقب صدور قرار النيابة العامة .

الموقف النهائي لأرض الزمالك

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرصها على صون المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون.

وأكدت النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.