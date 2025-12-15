قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يتعاقد مع المحترف الأمريكي كلينثونى روبرت لدعم فريق السلة
نتنياهو أصبح منبوذ دوليا .. أكسيوس : رفض مصري للقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء إسرائيل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الرياضة: نحافظ على استقرار الزمالك ومحاولة إيجاد حلول مستدامة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن أرض أكتوبر الخاصة بنادي الزمالك.

وجاء بيان وزارة الرياضة كالتالي :

في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن التحقيقات التى تجريها فى البلاغات المقدمة بخصوص الإجراءات الخاصة بسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك.

تؤكد وزارة الشباب والرياضة متابعتها الدقيقة لكافة التطورات المرتبطة بهذا الملف وحرصها الكامل على الحفاظ على حقوق كافة الهيئات الرياضية وخاصة الجماهيرية منها.

وإذ تؤكد الوزارة حرصها الكامل على السعي منذ البداية في الحفاظ على استقرار نادى الزمالك نحو العمل على إيجاد حلول قانونية ومستدامة لتجاوز هذا الامر بما يحقق المصلحة العامة، وبما يضمن استقرار النادي ويحفظ حقوقه ومقدراته، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة وبالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.

وتوضح الوزارة أنها قامت، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكافة الجهات المعنية، بدراسة عدد من المقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة بما يحقق الصالح العام الرياضي ويخدم هذه المنظومة.

وفى سياق متصل تشدد وزارة الشباب والرياضة على عدم الادلاء بأي تصريحات او اتخاذ ثمة اجراءات في هذا الشأن إلا بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها، التزاماً منها باحترام القانون وسرية التحقيقات، والتزاماً بمبادئ الشفافية وسيادة القانون.

وزير الرياضة أشرف صبحي الزمالك نادي الزمالك أزمة الزمالك

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

هاتف Vivo S50 Pro Mini

بتصميم يشبه آيفون آير.. إليك أهم مواصفات Vivo S50 Pro Mini

هاتف Redmi K90 Ultra

مواصفات فائقة وسعر مذهل .. ريدمي تطلق اهاتف K90 Pro Max | صور

مواصفات جهاز لينوفو آيديا تاب بلس

شاشة 2.5K ..لينوفو تكشف عن جهاز لوحي Idea Tab Plus للألعاب

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

